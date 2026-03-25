노쇠기능 평가 기반 노인 맞춤형

건강관리 서비스 본격 추진

집중·정기·건강유지군 분류

방문 의료·복지 서비스 연계 체계 구축

경기 화성특례시(시장 정명근)가 노인보건센터에 노쇠기능 평가시스템을 도입해 스마트한 맞춤형 건강돌봄사업을 본격 추진한다.

노인보건센터에서 맞춤형 의료 서비스를 제공하고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 신체·인지·생활 기능을 종합적으로 평가해 노인의 건강 상태를 파악하고, 결과에 따라 ▲집중관리군 ▲정기관리군 ▲건강유지군으로 구분해 맞춤형 서비스를 제공하는 방식이다. 시는 2025년 시범사업 운영 결과 확인된 건강관리 효과성을 바탕으로 올해부터 관내 노인보건센터를 중심으로 사업을 전면 확대할 계획이다.

분류별 지원 내용을 살펴보면, 집중관리군 노인에게는 가정방문 건강관리와 재활·인지 프로그램 등 집중 서비스를 제공한다. 정기관리군은 센터 내소 프로그램을 활용해 재활 서비스를 지원하며, 건강유지군은 건강교육과 신체활동 프로그램을 지원받는다. 필요시 방문의료 및 복지돌봄 등 지역사회 자원과 연계해 통합적인 관리 체계를 구축할 방침이다.

시는 지난해 '화성시 노인보건센터 혁신과 발전 방안' 심포지엄을 개최해 센터 역할 재정립과 기능 활성화 방안을 논의했다. 전문가와 실무자가 참여한 해당 논의를 바탕으로 시범 사업을 운영해 왔으며, 지역사회 중심의 통합 건강관리 거점 역할을 수행하기 위한 기반을 마련했다.

유종우 효행구보건소장은 "노인보건센터를 중심으로 노인들의 건강 상태를 체계적으로 평가하고 맞춤형 서비스를 제공하는 통합 건강돌봄 체계를 강화하고 있다"며 "앞으로도 노쇠 예방과 건강 노화를 위한 서비스를 확대해 노인들이 활기찬 노후를 보낼 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

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한편, 화성특례시 노인보건센터는 보건의료 전문성 강화를 위해 동남보건대학교 산학협력단에서 위탁 운영하고 있으며, 현재 봉담·기배·매송·남양·마도·장안 등 총 6개소를 운영 중이다. 서비스 이용을 희망하는 노인은 거주지 인근 센터로 문의하면 자세한 안내를 받을 수 있다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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