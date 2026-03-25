미래에셋운용, 'TIGER 배당커버드콜액티브 ETF' 순자산 8000억 돌파

미래에셋자산운용은 ' TIGER 배당커버드콜액티브 TIGER 배당커버드콜액티브 close 증권정보 472150 KOSPI 현재가 18,045 전일대비 540 등락률 +3.08% 거래량 771,457 전일가 17,505 2026.03.25 09:37 기준 관련기사 미래에셋 'TIGER 배당커버드콜액티브', 올해 개인 순매수 3000억 돌파 'TIGER 배당커버드콜액티브', 상반기 월 2% 수준 특별배당 실시 미래에셋, ‘TIGER 배당프리미엄액티브 ETF’ 신규 상장 전 종목 시세 보기 ' 상장지수펀드(ETF)'의 순자산이 8000억원을 돌파했다고 25일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 24일 종가 기준 TIGER 배당커버드콜액티브 ETF의 순자산은 8340억원을 기록했다. 연초 2400억원 수준이던 순자산은 약 3배로 확대됐다. 해당 ETF는 국내 주식에 투자하는 유일한 액티브 커버드콜 ETF로, 최근 변동성 확대 국면에서 유연한 대응이 가능한 액티브 커버드콜 전략에 대한 수요가 확대된 것으로 풀이된다.

해당 ETF는 시장 상황에 따라 탄력적인 옵션 전략을 활용해 하락장 방어와 상승장 참여를 동시에 추구하는 것이 특징이다. 최근 높은 변동성이 지속되는 가운데 시장 상황에 맞춰 코스피200 콜옵션 비중을 조정하고 있다. 3월 이후 수익률은 -7.74%로, 코스피200 지수(-11.32%) 대비 약 3%포인트 높은 수준을 기록했다.

최근 불안정한 시장 흐름이 이어지면서 매달 일정한 현금흐름을 제공하는 월배당 ETF에 대한 관심이 커지고 있는 가운데 TIGER 배당커버드콜액티브 ETF는 지난 하반기 운용 성과를 반영해 2026년 상반기 동안 월 최대 2% 수준의 특별 분배금을 지급하고 있다. 액티브 운용 성과를 기반으로 매월 비교적 안정적인 현금흐름을 제공한다는 점이 특징이다. 이 ETF는 매월 말 분배금을 지급하며 이달 27일까지 매수한 투자자는 3월 분배금을 수령할 수 있다.

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정의현 미래에셋자산운용 ETF운용본부 본부장은 "TIGER 배당커버드콜액티브 ETF는 변동성이 높은 시장 상황에서 포트폴리오와 옵션 전략 모두에 액티브하게 대응할 수 있다는 장점이 있다"며 "2026년 상반기 동안 월 최대 2% 수준의 분배금을 지급하고 매월 말 분배금을 통해 안정적인 현금흐름을 추구할 수 있다"고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



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