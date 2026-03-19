미래에셋 'TIGER 배당커버드콜액티브', 올해 개인 순매수 3000억 돌파

국내 주식형 월배당 ETF 중 분배율 1위

미래에셋자산운용은 ' TIGER 배당커버드콜액티브 TIGER 배당커버드콜액티브 close 증권정보 472150 KOSPI 현재가 18,180 전일대비 560 등락률 -2.99% 거래량 1,755,877 전일가 18,740 2026.03.19 09:16 기준 관련기사 'TIGER 배당커버드콜액티브', 상반기 월 2% 수준 특별배당 실시 미래에셋, ‘TIGER 배당프리미엄액티브 ETF’ 신규 상장 전 종목 시세 보기 ' ETF의 연초 이후 개인 투자자 순매수가 3000억원을 넘어섰다고 19일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 전날 종가 기준 해당 ETF의 연초 이후 개인 순매수 규모는 3431억원으로 집계됐다. 최근 시장 변동성이 커지면서 안정적인 배당 수익을 기대하는 투자 수요가 대거 유입된 결과로 해석된다. 순자산 규모 역시 연초 대비 5491억원 늘어나며 약 3배 수준으로 몸집을 불렸다.

TIGER 배당커버드콜액티브 ETF는 현재 국내 주식형 월배당 ETF 가운데 분배율 1위를 기록하고 있다. 특히 지난해 하반기 우수한 운용 성과를 바탕으로 올해 상반기에도 매월 특별 분배금을 지급 중이다. 지난 1월과 2월 분배율은 각각 1.93%, 1.97%를 기록했다. 액티브 운용 성과를 바탕으로 비교적 예측 가능한 수준의 분배금을 지급한다는 점이 특징이다.

세제 측면에서도 이 상품의 장점이 있다. 통상적인 배당금은 배당소득세 과세 대상이지만, 이 ETF의 주요 분배 재원인 옵션 프리미엄과 국내 주식 매매차익 수익은 비과세 항목으로 분류된다. 이에 따라 금융소득종합과세 대상에 포함되는 투자자들에게도 효율적인 세후 수익률 관리 대안으로 꼽힌다.

포트폴리오에는 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전자우 등 배당 성장성이 높은 종목을 중심으로 담았다. 여기에 시장 상황에 맞춘 유연한 옵션 전략을 통해 하락장에서는 방어력을 높이고, 상승장에서는 주가 상승 이익을 함께 누릴 수 있도록 설계됐다. 실제로 변동성이 확대된 이달 해당 ETF의 수익률은 -1.32%를 기록, 코스피200 지수(-4.79%) 대비 약 3%포인트 상회하는 성과를 냈다.

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정의현 미래에셋자산운용 ETF운용본부장은 "'TIGER 배당커버드콜액티브 ETF'의 특별 분배금은 단순한 옵션 프리미엄에 의존하지 않고, 펀드의 운용 성과를 기반으로 합리적으로 산정된다"며 "단기적으로 높은 분배율을 추구하기보다 장기적인 원금 및 분배금의 성장 가능성을 우선 고려한 전략"이라고 말했다. 이어 "운용 성과에 기반한 분배 정책을 통해 투자 지속가능성을 높여 나가겠다"고 덧붙였다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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