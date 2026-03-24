아침 2~11도·낮 13~21도

강원내륙 서리 가능성, 중부·경북 건조특보

수요일인 25일은 중부내륙과 경북내륙을 중심으로 낮 기온이 20도 안팎까지 올라 포근하겠다. 다만 남부와 제주에는 비가 내리는 곳이 있겠고, 내륙을 중심으로 낮과 밤 기온 차가 15~20도까지 벌어져 건강관리에 주의가 필요하다.

서울 서대문구 연세대학교 인근에 산수유꽃이 피어 있다. 사진=강진형 기자aymsdream@ AD 원본보기 아이콘

기상청에 따르면 25일은 동해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠다. 수도권과 강원도는 대체로 맑겠고, 그 밖의 지역은 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠다. 다만 제주도는 제주도 남쪽 해상을 지나는 저기압의 영향을 받겠다.

비는 새벽 경남 남해안에서 시작돼 오전에는 전남과 경남, 전북 남부로 확대되겠고 낮에 대부분 그치겠다. 제주도는 24일 늦은 밤부터 비가 시작돼 25일 낮까지 이어지겠다. 예상 강수량은 제주 5~20㎜, 광주·전남과 전북 남부, 부산·울산·경남은 5㎜ 미만이다.

기온은 평년보다 높겠다. 아침 최저기온은 2~11도, 낮 최고기온은 13~21도로 예보됐다. 강원내륙·산지는 아침 기온이 0도 안팎까지 떨어지겠지만, 낮에는 중부내륙과 경북내륙을 중심으로 20도 안팎까지 오르겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 8도, 인천 7도, 수원 6도, 춘천 3도, 강릉 8도, 청주 7도, 대전 7도, 전주 9도, 광주 8도, 대구 8도, 부산 8~10도, 제주 10~12도다. 낮 최고기온은 서울 19도, 인천 15도, 수원 19도, 춘천 21도, 강릉 17도, 청주 20도, 대전 20도, 전주 19도, 광주 19도, 대구 19도, 부산 16도, 제주 14도까지 오르겠다.

내륙을 중심으로는 날씨가 매우 건조하겠다. 수도권과 강원도, 충북, 경북권 등 건조특보가 내려진 지역은 바람도 다소 강하게 불어 산불 등 화재 예방에 각별한 주의가 필요하다. 경기 북동부와 강원내륙·산지에는 새벽부터 아침 사이 서리가 내리는 곳이 있어 농작물 관리에도 신경 써야 한다.

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미세먼지는 대체로 무난한 수준이 예상되지만, 중서부 일부 지역은 대기 정체 영향으로 농도가 다소 높아질 가능성이 있다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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