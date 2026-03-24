루비오, 이란 전쟁 발발 후 첫 해외 방문

중동 위기·우크라戰 등 현안 테이블

주요 7개국(G7) 외교장관들이 27일 프랑스에서 회동해 이란 문제를 포함한 중동 정세와 우크라이나 전쟁 등을 논의한다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 마코 루비오 국무장관. AD 원본보기 아이콘

24일(현지시간) AFP통신에 따르면 미 국무부는 마코 루비오 국무장관이 27일 프랑스를 방문해 G7 외교장관 회의에 참석한다고 밝혔다.

회의는 파리 근교 베르사유 인근 세르네라빌에서 열린다. 참석 대상은 미국과 일본, 영국, 캐나다, 독일, 프랑스, 이탈리아 등 G7 회원국 외교장관들이다.

미 국무부는 루비오 장관이 이번 회동에서 러시아·우크라이나 전쟁과 중동 상황, 평화와 안정을 해치는 전 세계적 위협에 대해 논의할 예정이라고 설명했다. 이란 문제가 핵심 의제 중 하나가 될 것으로 보인다.

루비오 장관의 이번 프랑스 방문은 지난달 28일 미국과 이스라엘의 이란 공습 이후 전쟁이 시작된 뒤 첫 해외 방문이다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 대화 방침을 밝힌 이후 이뤄진 일정이라는 점에서도 주목된다.

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앞서 G7 외교장관들은 21일 공동성명을 내고 이란의 민간인과 에너지 인프라를 포함한 민간 기반시설 공격을 강한 어조로 규탄했다. 이와 함께 호르무즈 해협의 항행 안전 중요성도 강조했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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