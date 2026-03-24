한국 전자입국신고서 '중국(대만)' 표기 반발

대만, 4월 1일 전자입국등기표 변경 예고

대만이 한국의 전자입국신고서상 '중국(대만)' 표기 문제를 둘러싼 갈등에서 한발도 물러서지 않고 있다. 한국이 이달 말까지 대만 측 요구에 응하지 않을 경우, 다음 달부터 대만 전자입국등기표에서 '한국' 표기를 '남한'으로 바꾸겠다는 기존 방침을 재확인했다.

대만의 구 여권(왼쪽)과 새로 바뀐 여권. China가 빠져있다. AD 원본보기 아이콘

24일 대만중앙통신과 자유시보 등에 따르면 리자오훙 대만 외교부 동아시아·태평양사장은 이날 정례 브리핑에서 한국 측에 엄정한 관심을 전달하고 교섭해왔다며, 이달 말까지 답변을 내놓을 것을 촉구했다.

리 사장은 한국이 기한 안에 긍정적으로 답하지 않을 경우 4월 1일부터 대만 전자입국등기표의 출생지·거주지 항목에서 한국 영문 표기를 현재의 'Korea, Republic of'에서 'KOREA(SOUTH)'로 변경하겠다고 밝혔다.

그러면서 한국과 대만이 오랜 기간 경제·무역·문화·관광·인적 교류를 이어온 만큼, 한국이 상호존중과 대등의 원칙에 따라 대만의 요구를 직시하고 조속히 수정해주길 바란다고 말했다.

대만 언론은 한국 측이 일정한 해법을 검토 중이라는 관측도 내놨다. 대만중앙통신은 주타이베이 한국대표부가 이미 대만 외교부에 회신했으며, 한국 외교부가 관련 조치를 검토하고 있고 이는 대만이 받아들일 수 있는 방안이 될 수 있다는 취지로 전달한 것으로 이해된다고 보도했다. 자유시보도 한국 측이 대만이 수용할 만한 방안을 제시하겠다는 입장을 밝힌 것으로 해석했다.

다만 한국 정부는 구체적 해법을 공식화하지는 않았다. 외교부는 이날 한-대만 비공식 실질 협력을 증진해나간다는 일관된 입장 아래 관계부처 협의를 바탕으로 검토를 이어가고 있다고 밝혔다. 부처 간 협의가 진행 중인 만큼, 정부 차원에서 대만에 구체적인 방안을 제시한 단계는 아닌 것으로 전해졌다.

이번 갈등은 한국이 지난해 2월부터 전자입국신고서의 출발지·목적지 항목에 '대만' 대신 '중국(대만)'이라고 표기한 데 대해 대만이 반발하면서 불거졌다. 대만은 이에 대응해 지난 1일 외국인 거류증에서 '한국' 명칭을 '남한'으로 바꿨고, 이달 31일까지 한국 측의 긍정적 답변이 없을 경우 전자입국등기표에도 같은 조치를 적용하겠다고 18일 예고했다.

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린자룽 대만 외교부장도 연일 압박 수위를 높이고 있다. 그는 19일 취재진과 만나 대만의 문제 제기가 효과를 낼 것으로 본다며, 양측이 모두 받아들일 수 있는 결과가 나오길 바란다고 밝혔다. 이어 22일 현지 언론 인터뷰에서는 한국이 10여년 전 대만에 '한성'을 '서울'로, '남한'을 '대한민국'으로 불러달라고 요청했을 당시 대만은 협조했지만, 지금은 한국이 대만의 요구를 외면하고 있다고 비판했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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