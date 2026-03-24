강원랜드, 제230차 이사회 개최…비상임이사 후보자 3인 선정
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내달 임시주총에 상정
강원랜드(대표이사 직무대행 남한규)는 지난 23일 정선 하이원그랜드호텔에서 제230차 이사회를 개최하고 ▲이사 및 감사위원회 위원 선임 계획(안)과 ▲제33차 임시주주총회 소집(안)을 심의·의결했다고 24일 밝혔다.
강원랜드(대표이사 직무대행 남한규)는 지난 23일 정선 하이원그랜드호텔에서 제230차 이사회를 개최하고 있다. 강원랜드 제공
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이날 이사회는 임기만료가 도래한 비상임이사 3인의 후임 선임을 위해 ▲이사 및 감사위원회 위원 선임 계획(안)을 심의해 비상임이사 후보자를 선정했다.
선정된 후보자는 노승만 전 강원연구원 연구본부장과 최우식 법무법인 랜드마크 대표변호사, 박완성 ㈜벤처포트 대표이사다.
이어서 이사회는 후보자 선임을 위해 ▲제33차 임시주주총회 소집(안)을 의결했다. 이에 따라 제33차 임시주주총회는 내달 14일 10시 정선군 하이원그랜드호텔 컨벤션타워 그랜드볼룸에서 열린다.
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강원랜드 비상임이사는 주주총회를 거쳐 재정경제부 장관이 최종임명하며, 임기는 임명일로부터 2년이다.
정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
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