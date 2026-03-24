반고개역 주변 낮 시간대 활보

음주·약물 상태는 아닌 것으로 파악

대구 도심에서 알몸으로 거리를 배회한 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

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대구 성서경찰서는 24일 공연음란 혐의로 30대 A씨를 현행범 체포해 조사하고 있다고 밝혔다.

A씨는 이날 낮 시간대 대구 달서구 도시철도 2호선 반고개역 주변에서 알몸 상태로 돌아다닌 혐의를 받고 있다.

경찰은 목격자 신고를 받고 출동해 A씨를 붙잡았다. 조사 결과 A씨는 음주나 약물 흡입 상태는 아닌 것으로 파악됐다.

경찰은 이번 사건 피의자가 지난 10일 대구 수성구 두산교 일대에서 알몸으로 배회하다 현행범 체포된 인물과는 다른 사람이라고 설명했다.

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경찰은 정확한 경위 등을 조사하고 있다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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