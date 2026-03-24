대형사 4곳 평균치…손익분기점 웃돌아

손해율 악화에 보험사 백기…보험료 인상

2월 자동차보험 손해율이 지난해보다 소폭 낮아졌지만 여전히 적자가 장기화 구조화되는 모습이다.

24일 손해보험업계에 따르면 지난달 삼성화재 삼성화재 close 증권정보 000810 KOSPI 현재가 480,500 전일대비 25,000 등락률 +5.49% 거래량 121,921 전일가 455,500 2026.03.24 15:30 기준 관련기사 삼성화재 "ADAS 고성능 차량 사고율 최고 46% 낮다" 삼성생명·화재, 삼성전자 지분 1.5조원어치 매각 "암 걸려도 관리 잘하면 오래 산다…10명 중 8.5명 5년 이상 생존" 전 종목 시세 보기 · 현대해상 현대해상 close 증권정보 001450 KOSPI 현재가 30,750 전일대비 950 등락률 +3.19% 거래량 285,603 전일가 29,800 2026.03.24 15:30 기준 관련기사 이찬진 금감원장 "지배구조 개선안, 다음 달 발표…오래 안 걸린다" 현대해상, BTS 공연에 '신뢰와 안전' 메시지…"너의 곁에 나를 믿어" [클릭 e종목]"현대해상, 목표가↑…올해 실적 기대" 전 종목 시세 보기 · DB손해보험 DB손해보험 close 증권정보 005830 KOSPI 현재가 183,700 전일대비 6,900 등락률 +3.90% 거래량 187,592 전일가 176,800 2026.03.24 15:30 기준 관련기사 얼라인, DB손보에 2차 공개주주서한 "지배구조 개선, 해외인수 해명해야" 얼라인 "주총 4주전 소집공고 제안 대부분 수용 안해" DB손보, '1사1교 금융교육' 3년 연속 금감원장상…정종표 "학생 역량강화 중추" 전 종목 시세 보기 ·KB손해보험 등 대형 4개사의 자동차보험 손해율(4개사 단순 평균)은 86.7%로 집계됐다.

전년 동월(88.5%) 대비 1.8%포인트 하락한 수치다.

다만 통상 자동차보험 손해율을 80%를 분기점으로 보는 만큼, 여전히 적자 구조는 이어지고 있다.

2월까지 누적 손해율은 88.1%로, 작년보다 3.0%포인트 상승했다.

손해율이 나빠지자 보험사들은 지난 4년간의 보험료 인하 기조를 멈추고 올해 1% 초중반 인상했다.

다만 보험료 인상이 순차적으로 반영되는 만큼 아직까지 효과는 제한적인 것으로 보인다.

손보업계 관계자는 "올해 보험료가 소폭 인상됐으나 과거 4년 연속 이어진 보험료 인하가 누적된 결과"라고 말했다.

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이어 "큰 일교차와 춘곤증으로 인한 교통사고 증가와 물가상승에 따른 부품비·수리비 등 원가 상승 요인도 있어 향후 손해율 전망도 부정적"이라고 덧붙였다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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