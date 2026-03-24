주민설명회로 의견 수렴 본격화

세월호 기억생명관 조감도. 목포시 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 목포시가 세월호 선체처리계획 이행사업과 관련해 주민 의견 수렴에 나선다.

시는 해양수산부가 추진 중인 세월호 선체처리계획 이행사업의 용역 결과와 향후 추진 방향을 공유하고 지역사회 의견을 듣기 위한 주민설명회를 개최한다고 밝혔다.

설명회는 오는 31일 오후 2시 국립호남권생물자원관 별동 교육관 대강당에서 열린다. 해양수산부와 전남 목포시를 비롯해 유가족 단체, 4·16재단, 지역 주민, 시민단체 등이 참석할 예정이다.

이번 설명회는 세월호 선체처리계획 이행사업의 용역 결과를 공개하고 향후 추진 방향을 설명하는 한편, 유가족과 지역 주민의 다양한 의견을 수렴하는 데 목적이 있다.

해당 사업은 '가칭 국립세월호 생명기억관' 조성을 핵심으로 하는 국가사업으로, 세월호 선체를 보존하고 추모와 교육 기능을 함께 수행하는 복합 공간을 구축하는 것이 골자다. 사업은 해양수산부가 주관해 추진하고 있다.

세월호 선체는 부식 방지를 위해 전용 하우징 내부에 보존되며, 외부에는 대형 미디어파사드를 활용한 전시 연출이 적용돼 생명과 안전의 메시지를 전달하는 상징 공간으로 조성될 계획이다.

현재 선체는 목포신항 철재부두 상부에 거치돼 있으며, 오는 2028년 특수 운송장비를 통해 목화체험관 앞 도로를 거쳐 사업 대상지로 이동될 예정이다.

1단계 사업은 목포시 달동 901번지 일원 공유수면을 매립해 약 7만6,150㎡ 규모로 추진된다. 선체와 하우징을 비롯해 생명기억관, 안전체험관, 생명공원, 주차장 등이 들어설 예정이다. 이어 2단계로 '국립 메모리얼 콤플렉스' 조성도 검토되고 있다.

시는 그동안 유가족과 지역사회의 의견을 반영해 생명기억관과 연계한 추모·치유 공간 조성을 지속적으로 건의해 왔으며, 향후 이를 생명과 안전의 가치를 담은 상징 공간으로 확대해 나간다는 방침이다.

사업은 기초자료 조사용역 완료 후 설계·시공 일괄입찰(T/K) 방식으로 발주될 예정이며, 올해 말 착공해 2030년 준공을 목표로 추진된다.

시 관계자는 "세월호 선체처리계획 이행사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "유가족과 지역 주민의 의견을 충분히 반영해 추모와 치유 기능을 갖춘 공간을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

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한편 시는 이번 사업이 세월호 참사의 의미를 되새기고 안전교육 문화 확산에 기여하는 것은 물론, 충무공유적지와 목포 해상케이블카 등 인근 관광자원과 연계한 콘텐츠 개발을 통해 관광객 유입과 지역경제 활성화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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