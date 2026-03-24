정치·행정·학계 인사 정책자문단 합류

김윤수·장만채 등 지역 인사 참여

더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 경선 후보인 민형배 국회의원(광주 광산구을) 경선사무소 '민심캠프'에 박지원 더불어민주당 국회의원을 비롯해 이광재 전 강원도지사, 성경륭 전 국가균형발전위원장 등 정치·행정·학계 인사들이 참여했다.

민형배 더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 경선 후보(오른쪽)와 박지원 더불어민주당 국회의원이 함께 기념촬영을 하고 있다. 민심캠프 제공 AD 원본보기 아이콘

민심캠프는 24일 박지원 의원이 민 의원 후원회장을 맡기로 했다고 밝혔다. 또 이광재 전 강원도지사를 비롯해 성경륭 노무현 정부 초대 국가균형발전위원장, 이정옥 전 여성가족부 장관, 김순은 전 대통령직속 자치분권위원장, 송경용 한국노동재단 이사장 등이 정책자문단에 참여하기로 했다.

민심캠프는 이들 인사가 중앙 정치권과 정부에서 국가 정책 설계 경험을 갖춘 인물들이라고 설명했다. 입법과 행정을 넘나드는 경험을 갖춘 인사들이 정책자문단에 참여하면서 정책 설계와 실행 역량을 갖춘 '정책 드림팀' 구성을 목표로 한다고 밝혔다.

지역 학계와 교육계 인사들도 합류했다. 김윤수 전 전남대학교 총장과 장만채 전 전남도교육감이 참여했다.

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민 의원은 "전남·광주 통합특별시는 실현 가능한 정책으로 완성해야 한다"며 "각 분야 최고 수준의 경험과 역량을 갖춘 인사들을 지속적으로 영입해 현실적이고 실행 가능한 정책 설계에 집중하겠다"고 말했다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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