현대차·기아가 올해 2월 유럽 시장에서 작년 같은 달 대비 3.6% 감소한 7만661대를 판매한 것으로 나타났다.

24일 유럽자동차공업협회(ACEA)에 따르면 지난달 유럽에서 현대차는 3만3603대, 기아는 3만7058대를 팔았다. 지난해 같은 달보다 현대차는 9.7% 감소하고, 기아는 2.7% 늘어난 수치다.

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유럽 시장 점유율은 현대차(3.4%)와 기아(3.8%)를 합쳐 7.2%였다. 작년 동기 대비 0.4%포인트(p) 하락했다.

현대차그룹은 "EV 경쟁 심화 및 중국 저가 모델 유입에 따른 영향으로 판매량이 소폭 줄었다"며 "현대차는 튀르키예 공장 i10 단산에 따른 라인업 축소 영향을 받았다"고 말했다.

현대차의 주요 판매 차종은 투싼(9831대), 코나(6284대), i20(4684대) 등이었다.

하이브리드차(HEV)와 플러그인하이브리드차(PHEV), 전기차(EV)를 포함한 현대차 주요 친환경차 판매 실적은 투싼 5484대, 코나 5137대, 인스터(캐스퍼 일렉트릭) 2382대 등이었다.

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기아의 주요 판매 차종과 친환경차 판매는 아직 발표되지 않았다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



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