"장동혁 대표, '황교안의 길' 가면 안된다"

"다음 총선 앞두고 국민의힘 분열 예상"

이준석 개혁신당 대표가 24일 오세훈 서울시장과의 연대 가능성에 대해 "검토한 적 없다"고 선을 그었다. 또한 이 대표는 국민의힘의 지방선거 공천 과정에서 불협화음을 보고 선거에서 부정적인 결과가 예상된다고 내다봤다.

24일 이 대표는 YTN 라디오 '뉴스명당'에 출연해 이같이 밝혔다. 이 대표는 국민의힘 지방선고 공천을 두고 "아주 안좋은 결과가 예상된다"고 언급했다.

이준석 개혁신당 대표. 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘

이어 "저는 장동혁 국민의힘 대표가 처음 등장했을 때부터 '황교안 대표의 길을 가면 안된다'고 했다"고 말했다. 황 전 대표는 2020년 총선 참패 이후 미래통합당(국민의힘 전신) 대표직에서 물러났다.

이 대표는 "그때 당시는 문재인 정부의 인기가 나쁘지 않았던 때니까, (황 전 대표가) '나만 살아있으면 된다'는 생각이었다고 본다"며 "지금 장 대표가 만약 그러한 방향으로 목표를 설정했다면 공멸의 결과가 나올 것 같다"고 말했다.

국민의힘 공천 파동과 관련해서는 "공천은 결과로 증명하는 것"이라며 "좋은 결과가 나오면 이정현 공관위원장이 영웅이 될 것"이라고 말했다.

대구시장 선거 경선에 대해서는 "단적으로 얘기해서 이진숙 위원장과 김부겸 전 총리가 붙는다면 김 전 총리의 승리가 예상된다"며 "그래서 (공천 경선 대상에서) 제외 시킨 것 아닌가 싶다"고 해석했다.

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지방선거 이후 보수 진영의 재편에 대해서는 "다음 총선을 앞두고 국민의힘도 반으로 갈라질 것이라 본다"며 "기득권을 유지하는 쪽과 한편으로는 '공천 받아도 다 진다'는 생각을 가진 사람들인데, 후자가 절박함은 더 강하다"고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



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