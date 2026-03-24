한국폴리텍대학이 경남 사천시에 전투기 등을 활용한 '우주항공 테마 캠퍼스'를 조성하고 개방형 교육·문화 공간으로 본격 운영에 들어갔다.

대학은 24일 오후 사천 항공캠퍼스 광장에서 박동식 사천시장 등 주요 인사가 참석한 가운데 '우주항공 안보 역사 테마 캠퍼스' 제막식을 열었다고 밝혔다.

폴리텍대학 항공캠퍼스에 대한민국 영공을 지키던 F-5 전투기가 전시되어 있다. 한국폴리텍대학 AD 원본보기 아이콘

이번 캠퍼스에는 기존 전시 항공기 3대에 더해 F-4 팬텀 II, F-5 전투기와 UH-1H 헬기 등 3대가 추가로 배치됐다. 이에 따라 총 6대의 항공기가 캠퍼스 전면 광장에 전시된다.

이번 사업은 항공기 이전을 추진한 대학과 공간 조성을 지원한 사천시 간 협력을 통해 이뤄졌다. 전시장 표지석 설치, 바닥 리모델링, 야간 조명, 포토존 조성 등을 마무리하며 캠퍼스를 지역 내 우주항공 랜드마크로 탈바꿈시켰다.

한국폴리텍대학 항공캠퍼스에 조성된 우주항공 안보역사 테마 캠퍼스 제막식에서 관계자들이 함께 축하하고 있다. 한국폴리텍대학 원본보기 아이콘

대학은 제막식을 계기로 체험형 과학기술 교육 프로그램을 일반 국민에게 확대 운영할 계획이다. 직업체험 공간 '꿈드림공작소'를 상시 개방하고 열린 도서관을 조성해 관광과 기술 교육이 결합한 지역 개방형 캠퍼스로 운영한다.

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이철수 한국폴리텍대학 이사장은 "교육 인프라를 지역사회에 환원하는 의미 있는 시도"라며 "우주항공복합도시 사천에 맞는 교육 콘텐츠를 강화해 열린 직업교육 모델을 구축하겠다"고 밝혔다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



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