도심·자연 결합 워케이션 환경 딱맞춤



"인지도·브랜드경쟁력·우수시설 인정"

부산시가 정부 공모사업에서 압도적 평가로 워케이션 대표도시로 뽑혔다.

부산시(시장 박형준)는 한국관광공사가 주최한 '2026년 워케이션 우수모델' 공모에서 '부산형 워케이션'이 최종 선정됐다고 24일 알렸다.

이번 공모는 관광 활성화를 위해 체류형 관광 모델을 발굴하는 국책사업이다. 부산시는 서면, 발표, 현장실사 전 과정에서 높은 평가를 받으며 선정됐다.

시는 도심과 자연이 결합한 워케이션 환경을 강점으로 내세웠다. 연 300만명 이상 관광객이 찾는 도시 인지도와 브랜드 경쟁력, 도시 전역이 업무 공간으로 활용 가능한 인프라도 주요 평가 요소로 작용했다.

생활 인구 유입을 통한 지역경제 활성화 전략과 지역 상권 연계 프로그램, 축적된 운영 성과 등에서도 사업 실효성을 인정받았다. 이번 선정으로 시는 국비 2억원을 확보했다. 한국관광공사와 협력을 바탕으로 사업 확대에 나선다.

대한상공회의소, 한국경제인협회 등 경제단체와 연계해 기업 대상 홍보와 맞춤형 유치 지원도 추진한다. 기업 임직원과 해외 디지털 노마드 유입 확대가 목표다. 사업비는 참가자 유치 확대에 투입된다. 체류형 관광 활성화와 관광 생활 인구 확대, 워케이션 산업 생태계 조성에 활용할 계획이다.

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시는 이를 계기로 일과 휴양이 결합된 글로벌 워케이션 모델 구축을 본격화한다. 도시 인프라와 관광 콘텐츠를 연계해 업무와 여가가 공존하는 환경을 조성한다는 구상이다. 지역 공간을 활용한 참여형 프로그램을 확대해 재방문을 유도하고 공공과 민간 협력 네트워크를 기반으로 상생 구조도 강화할 계획이다.

박형준 시장은 "부산이 대한민국 워케이션 대표도시임을 다시 입증한 결과"라며 "국비와 협력 네트워크를 활용해 글로벌 워케이션 허브도시로 도약하겠다"고 말했다.

부산형 워케이션 거점센터. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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