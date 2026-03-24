흙·나무 활용 생태형 공간



아이들 ‘자연 속 놀이’ 확대

부산 기장군이 자연과 함께 뛰노는 어린이 놀이공간 조성에 나섰다.

기장군은 최근 장안읍 월내어린이공원에 자연물을 활용한 놀이시설 설치를 완료했다.

이번 사업은 민선 8기 공약사업인 '자연 친화적 어린이 종합놀이시설 확충'의 일환으로 추진됐으며, 총사업비 5억원이 투입됐다. 기존의 획일적인 놀이시설에서 벗어나 흙과 나무 등 자연 재료를 활용한 것이 특징이다.

놀이공간에는 언덕 오르내리기, 터널 통과하기, 바구니 그네 등 총 16종의 시설이 설치됐다. 아이들이 자연을 직접 체험하며 안전하게 뛰어놀 수 있는 생태형 놀이공간으로 조성됐다.

AD

정종복 군수는 "아이들이 미세먼지와 도심 소음에서 벗어나 자연 속에서 건강하게 성장할 수 있는 환경 조성이 중요하다"며 "앞으로도 아이 키우기 좋은 '행복 도시 기장'을 만들어 가겠다"고 말했다.

기장군은 2023년부터 권역별 자연친화 어린이놀이시설을 단계적으로 확충해 오고 있다. 2024년 정관읍 소두방공원, 2025년 기장읍 용소웰빙공원에 이어 이번 월내어린이공원까지 조성을 마쳤으며, 올해는 일광읍 아라어린이공원에도 추가 설치를 추진할 계획이다.

자연친화 놀이시설이 조성된 월내어린이공원. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>