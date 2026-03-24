초고액자산가 서비스 강화

IBK투자증권은 미국 부동산 전문법인 코리니 및 법무법인 율촌과 패밀리오피스 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.

24일 서울 강남구 파르나스타워에서 최광진 IBK투자증권 부사장과 전영준 법무법인 율촌 조세그룹 대표변호사가 패밀리오피스 업무협약 기념촬영을 하고 있다. IBK투자증권 AD 원본보기 아이콘

IBKS 패밀리오피스는 이번 MOU를 통해 가업승계 과정에서 발생할 수 있는 다양한 법률적 리스크를 사전에 진단하고 글로벌 자산배분 및 투자 기회를 더한 고객 맞춤형 종합 솔루션을 제공할 예정이다.

코리니·율촌과의 협력사항은 ▲기업승계 및 가업 컨설팅 ▲세무·법률 자문 ▲미국 부동산 투자 자문 등 자산의 '보존·증식·이전'을 아우르는 서비스다.

IBKS 패밀리오피스는 앞으로도 네트워크를 지속 확대해 자산관리 역량 제고와 함께 고객 기반을 넓혀 나갈 방침이다.

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유성원 IBKS 패밀리오피스 본부장은 "초고액자산가 고객의 니즈가 점차 고도화되고 있는 만큼 분야별 최고 수준의 전문기관과 협업해 차별화된 패밀리오피스 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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