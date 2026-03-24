제27기 정기 주주총회 개최

현금배당 등 안건 원안대로 가결

LS증권은 24일 정기 주주총회 및 이사회를 열고 홍원식 대표이사를 신규 선임했다고 밝혔다.

홍원식 대표이사. LS증권 AD 원본보기 아이콘

홍 대표는 1964년생으로 증권감독원 국제업무국, LG증권 국제금융팀, 뱅크보스턴 서울지점 부지점장, 글로벌앤어소시에이츠 사내이사, 이베스트투자증권 경영인프라총괄, 이베스트투자증권 대표이사 사장, 하이투자증권 대표이사 사장 등을 역임했다.

LS증권은 홍 신임 대표가 탁월한 리더쉽과 전략 수립 능력, 안정적인 리스크 관리 역량을 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 이끌어 나갈 것이라고 설명했다.

홍 대표는 "증권사의 본질 역량을 회복하고 지속가능한 이익 구조를 만들어 시장에서 회사의 가치를 제대로 평가받을 수 있도록 하겠다"고 말했다.

한편, 이번 주총에서는 현금배당 안건도 가결됐다. 결산배당으로 보통주 1주당 500원의 배당금이 지급되며 배당규모는 우선주 포함 341억원이다.

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이밖에 ▲제27기 재무제표 승인 ▲정관 일부 변경 승인 ▲감사위원이 되는 사외이사 선임 ▲이사 보수 한도 승인 등의 안건도 원안대로 통과됐다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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