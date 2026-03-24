배관 직결형 림구동 소수력발전기 생산 현장 점검·공공조달 판로 확대 지원



혁신의 속도는 현장에서 측정된다.

부산지방조달청(청장 신봉재)은 24일 부산 강서구에 위치한 혁신제품 지정기업 '그람'(대표 김도현)을 방문해 생산 현장을 점검하고 공공조달시장 진입 과정의 애로사항을 청취했다.

그람은 소수력발전기 전문기업으로 2025년 말 '배관 직결형 림구동 소수력발전기'가 조달청 혁신제품으로 지정됐다.

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림구동 방식의 기술은 설치 효율성과 경제성을 갖춘 신개념 재생 그린에너지 기술로 별도의 대규모 설비 없이 기존 인프라를 활용할 수 있어 에너지 절감과 탄소중립 실현에 기여할 수 있는 친환경 기술로 평가된다.

신봉재 청장은 "글로벌 에너지 전환 흐름에 대응하기 위해서는 기술혁신을 통한 에너지 전환과 탄소중립을 실현하는 제품을 정부가 적극 발굴하고 지원해야 한다"며 "지역의 탄소중립을 이끌 제품들을 적극 발굴해 공공조달시장에 진입할 수 있도록 지원 노력을 아끼지 않겠다"고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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