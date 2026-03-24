'경산의 시간, 시민이 잇는 문화'를 주제로 6월까지 운영

경산시(시장 조현일) 시립박물관은 KB금융그룹이 추진하는 '전국 공립 미술관·박물관 무료 관람 프로젝트'에 선정돼 어린이~성인 대상 체험교육 프로그램을 운영한다고 밝혔다.

이번 사업은 KB스타뱅킹 앱을 통해 관람권 또는 체험권을 발급받은 관람객에게 박물관 관람 및 체험을 무료로 제공하고, 해당 비용을 KB금융그룹이 지원하는 문화 복지사업이다.

경산시 제공 AD 원본보기 아이콘

경산시립박물관은 이번 사업을 통해 기존 무료 관람을 넘어 시민들에게 풍부한 문화 체험 기회를 제공하고, 특히 어린이와 청소년이 지역의 역사와 문화를 자연스럽게 이해할 수 있는 계기가 될 것으로 기대한다.

이번 사업 선정에 따라 경산시립박물관에서는 어린이 대상 '숲에서 만나는 경산의 시간', 청소년 대상 '경산의 역사 문화 발굴단', 성인 대상 '기억 속의 경산, 나의 추억 담기'라는 교육 프로그램을 제공할 예정이다.

해당 프로그램은 2026년 3월부터 6월까지 경산시립박물관 일원에서 운영되며, 회차별 20명에서 30명 내외로 진행된다.

참여자들은 경산의 문화와 생활 모습을 배우고, 체험활동을 통해 지역 문화에 대한 관심을 가지게 된다.

체험 참여를 원하는 경우, 오늘부터 경산시립박물관 홈페이지를 통해 신청 가능하며, 신청서를 접수한 후 KB스타뱅킹 앱 내 '국민 지갑'을 통해 체험권을 발급받아야 한다.

이후 수업 당일 현장에서 확인을 거쳐 참여할 수 있다.

경산시립박물관 김정기 관장은 "이번 KB금융그룹 사업 선정은 지역 공립박물관의 문화교육 기능을 확대할 수 있는 뜻깊은 기회"라며, "앞으로도 시민 누구나 쉽게 문화와 교육을 누릴 수 있도록 다양한 프로그램을 지속적으로 운영해 나가겠다"고 밝혔다.

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참여 신청은 경산시립박물관 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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