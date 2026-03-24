BNK경남은행이 은행 설립 이후 최초로 이사회 의장을 여성으로 선임해 젠더 다양성을 확대하고 있다.

BNK경남은행은 24일 이사회를 열고 권희경 사외이사를 BNK경남은행 이사회 의장으로 선임했다고 밝혔다.

이번 선임은 평등한 조직 문화 환경을 조성하고 은행의 사회적 책임을 다하기 위한 조치로 젠더(성별) 평등 및 다양성 확대를 중시하는 사회적 흐름과도 부합한다.

이사회 권희경 의장은 지난 2024년부터 BNK경남은행 사외이사로 활동해왔으며 창원대학교 사회과학대학 교수와 경상남도ㆍ창원시 양성평등위원회 위원을 역임한 바 있다.

BNK경남은행은 이사회 첫 여성 의장 선임과 함께 금융경제, 법률, 재무회계, 금융소비자보호 등 분야별로 전문성과 다양성을 갖춘 사외이사를 균형 있게 구성해 이사회를 원활하게 운영해 나갈 계획이다.

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BNK경남은행 관계자는 "여성의 사회적 역할이 강조되는 시대적 흐름에 맞춰 이사회 의장을 여성으로 선임하게 됐다. 이는 젠더 다양성을 실질적으로 확대했다는 상징적·구조적 의미를 동시에 지닌다. 보수적인 이미지가 강한 은행권에서 유리천장을 깨기 위한 지배구조 차원에서의 모범적인 사례가 될 것이다"고 말했다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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