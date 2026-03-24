코넥스협회는 24일 한국M&A거래소와 회원사의 제휴 및 상호협력 등을 지원하기 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

황창순 코넥스협회장과 이창헌 한국M&A거래소 회장이 업무협약 체결 후 기념사진을 찍고 있다. 코넥스협회 AD 원본보기 아이콘

양 기관은 코넥스 회원사의 ▲인수합병(M&A) ▲가업승계 ▲투자유치 등 주요 비즈니스 수요에 대해 발굴부터 매칭, 거래 성사까지 전 과정에 걸친 지원 및 협력을 추진한다. 이를 통해 코넥스 회원사들에게 맞춤형 비즈니스 매칭 기회를 확대하고, M&A 및 투자유치 활성화를 통해 기업가치 제고와 성장 기반 마련에 기여할 예정이다.

황창순 코넥스협회 협회장은 "한국M&A거래소와의 협력을 통해 M&A, 투자유치 등 다양한 성장 기회를 보다 효과적으로 확보할 수 있도록 지원하고, 비즈니스 매칭을 기반으로 한 협력 생태계 조성을 통해 코넥스 시장과 코넥스 회원사의 지속 가능한 성장 기반을 강화해 나가겠다"고 말했다.

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이창헌 한국M&A거래소 회장은 "양 기관이 보유한 전문성과 네트워크를 결합하여 기업별 상황에 최적화된 M&A 및 투자 솔루션을 제공하고, 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 지원하겠다"며 "코넥스 회원사의 성장과 코넥스시장 경쟁력 강화를 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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