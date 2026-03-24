통합특별시장 경선 국면 변수

“갈등 조정·행정 안정 적임자 판단”

“전남·광주 통합 역사적 전환” 강조

신정훈·민형배·강기정 향해 “죄송한 마음”

더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 경선에 참여했던 이병훈 더불어민주당 호남발전특위 수석부위원장이 김영록 예비후보 지지를 공식 선언하고 총괄상임선대위원장으로 합류했다. 통합 과정에서 예상되는 지역 간 갈등 조정과 행정 안정성을 이유로 들며 "초대 통합특별시장을 감당할 적임자"라고 밝혔다.

이병훈 수석부위원장은 24일 오후 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "전남광주통합특별시의 미래를 결정짓는 중대한 결단을 밝히기 위해 이 자리에 섰다"며 "김영록 예비후보 총괄상임선대위원장으로서 그 길에 함께 하겠다"고 말했다.

이병훈 더불어민주당 호남발전특위 수석부위원장과 김영록 전남·광주 통합특별시장 경선 예비후보가 24일 오후 광주시의회 브리핑룸에서 지지 선언 기자회견을 마친 뒤 손을 맞잡아 들어 보이고 있다. 송보현 기자 AD 원본보기 아이콘

이 수석부위원장은 "이 결정은 전남광주통합특별시가 마주한 시대적 과제를 어떻게 풀어낼 것인가에 대한 깊은 고민 끝에 내린 결단"이라고 설명했다. 또한 전남·광주 통합에 대해 "단순한 행정구역의 결합이 아니라 지역의 운명을 바꾸는 역사적 전환이며 대한민국 지역균형발전의 새로운 길을 여는 도전"이라고 밝혔다.

이어 "앞으로 통합의 여정은 결코 쉽지 않다"며 "지역 간 이해관계, 행정 체계의 재편, 예산과 자원의 배분 문제 등 여러 갈등이 산적해 있다. 이 갈등을 관리하고 조정해 하나의 통합으로 완성하는 것이 초대 통합특별시장이 반드시 감당해야 할 가장 중요한 책무"라고 말했다.

그러면서 "통합에 대한 우려에 책임 있게 답할 수 있는 길은 분명하다"며 "검증된 행정력, 안정적인 리더십, 그리고 갈등을 통합으로 바꿔낼 수 있는 힘"이라고 강조했다.

이 수석부위원장은 "그 역할을 가장 잘 해낼 수 있는 인물이 김영록 후보라고 판단한다"고 밝혔다.

또 "김영록 후보는 전남도정을 안정적으로 이끌어온 인물로 중앙정부와 지방정부를 두루 경험한 행정력을 갖췄다"며 "국가AI컴퓨팅센터, OpenAI 데이터센터, 나주 인공태양 연구시설 유치 등 미래 산업 경쟁 속에서 지역의 미래 먹거리와 일자리를 준비해낸 리더"라고 평가했다.

이어 "예견되는 통합의 갈등을 조정하고 새로운 일자리를 만들어낼 적임자라고 본다"며 "통합특별시가 반드시 성공할 수 있도록 저의 부족한 역량을 쏟아 결과로 증명하겠다"고 말했다.

이 수석부위원장은 함께 경선에 참여했던 다른 후보들을 향해서도 입장을 밝혔다. 그는 "신정훈·민형배·강기정 예비후보 세 분께 죄송하다"며 "같은 경선에 함께했던 분들이고 지역에서 오래 알고 지내온 후배들인 만큼 특정 후보 지지를 선언하게 된 데 대해 미안한 마음이 있다"고 말했다.

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김영록 예비후보는 기자회견 직후 발언에서 "행정통합을 완성하는 그날까지 뜻을 함께하겠다"며 "연대하고 협력해서 반드시 시도민들이 염원하는 상생하는 통합 모델을 만들어가겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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