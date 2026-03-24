모두가 편안하게 즐길 수

있는 '관광환경' 조성

BNK경남은행은 경남관광재단·경남관광협회와 '경남형 관광동행매니저 양성 및 무장애관광 활성화를 위한 공동 협력사업 업무협약'을 체결했다고 24일 밝혔다.

경남 관광복지 강화 위한 3자간 협약 단체 사진. AD 원본보기 아이콘

경남관광기업지원센터에서 열린 업무협약식에는 BNK경남은행 허종구 부행장, 경남관광재단 배종천 대표이사, 경남관광협회 윤영호 회장 그리고 제1기 관광동행매니저 양성교육 교수진과 교육생 등 총 40여명이 참석했다.

이번 업무협약은 지역 관광복지 확대와 관광 취약계층의 여행 접근성 향상에 기여하기 위한 목적으로 마련됐으며 업무협약을 통해 경남 관광의 품격을 높이고 모두가 편안하게 즐길 수 있는 관광환경을 조성한다는 계획이다.

세 기관은 △경남 지역 인재를 대상으로 한 관광동행매니저 양성 △무장애 관광사업 참여 및 지원 △경남 열린 관광지 발굴 및 홍보 △관광복지 확대를 위한 공동 협력사업 추진 등에 상호 협력한다.

업무협약에 따라 BNK경남은행은 예산 지원과 홍보를 하고 경남관광재단은 사업 기획을 하며 경남관광협회는 운영 지원을 맡는 등 3자 협력 체계를 구축한다.

BNK경남은행 허종구 부행장은 "경남 관광의 새로운 가치를 실현하는 데 BNK경남은행이 참여하게 돼 기쁘다. 앞으로도 지역 인구 감소와 고령화 등 지역 문제 해결을 비롯해 지역 경제 활성화에 힘을 보태고 사회적 가치 창출에도 적극 참여하겠다"고 말했다.

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경남관광재단 배종천 대표이사는 "이번 협약을 통해 관광 취약계층도 편안하게 여행할 수 있는 무장애 관광 환경을 조성하고 지역 인재를 활용한 관광 일자리 창출에도 기여할 것이다. 뜻을 함께해 준 BNK경남은행과 경남관광협회에 감사드리며 앞으로도 지역사회와 협력해 경남 관광의 사회적 가치와 지속가능성을 높여 나가겠다"고 전했다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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