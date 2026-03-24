24일 정기주총서 철강·이차전지 '2 Core' 전략 본격화

"2026년을 실질적인 성과를 창출하는 변곡점으로 만들겠다."

장인화 포스코그룹 회장이 제58기 포스코홀딩스 정기주주총회를 진행하고 있다. 포스코 제공 AD 원본보기 아이콘

장인화 포스코그룹 회장은 24일 오전 서울 포스코센터에서 열린 제58기 정기주주총회에서 이같이 밝히며 철강과 이차전지소재를 양대 축으로 한 '2 Core' 전략의 본격적인 성과 창출을 예고했다.

장 회장은 "지난해 글로벌 보호무역주의 확산과 산업 경기 둔화 등 어려운 대외 여건 속에서도 철강과 이차전지소재 중심의 성장 기반을 다졌다"고 평가했다.

이어 ▲북미·인도 중심 철강 합작투자 실행을 통한 수익성 확보 ▲아르헨티나 리튬 상업 생산 개시 및 호주 리튬 광산 이익 기여를 통한 이차전지소재 투자 성과 가시화 ▲에너지·식량 등 인프라 사업 밸류체인 확장 등을 올해 주요 과제로 제시했다.

또한 장 회장은 "성장의 전제조건은 안전"이라며 근로자 중심의 안전문화 정착과 AI·로봇을 접목한 안전하고 효율적인 사업 환경 조성 필요성도 강조했다.

포스코홀딩스는 이날 주주총회와 이사회를 열고 주요 안건을 의결했다. 주주총회에서는 사내·외 이사 선임 안건이 모두 가결됐다. 신임 사외이사로는 김주연 전(前) P&G 일본·한국지역 부회장이 선임됐으며, 임기가 만료된 김준기 사외이사는 감사위원회 위원으로 재선임됐다.

사내이사로는 정석모 사업시너지본부장이 신규 선임됐고, 이주태 미래전략본부장과 김기수 미래기술연구원장은 재선임됐다. 이희근 포스코 대표이사 사장은 기타비상무이사로 선임됐다.

주주총회 이후 열린 이사회에서는 유진녕 사외이사가 이사회 의장으로 선임됐다. 유 의장은 LG화학 최고기술책임자를 역임한 이차전지 및 첨단소재 분야 전문가다.

이와 함께 포스코홀딩스는 2025년도 재무제표, 정관 일부 변경, 이사 보수한도 등 안건을 승인받았으며, 기말 배당 주당 2500원을 포함해 연간 1만원의 배당을 확정했다.

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또한 발행주식 총수의 2%에 해당하는 약 6351억원 규모의 자사주 소각도 승인받으며, 2024년 7월 발표한 '3년간 총 6% 자사주 소각' 계획을 이행하게 됐다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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