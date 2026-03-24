경기도경제과학진흥원이 24일 수원 광교테크노밸리 내 경기바이오센터에서 영국 기업과 도내 바이오기업이 참여한 '한·영 합성생물학 경기도 비즈니스 콘퍼런스'를 개최했다.

이번 콘퍼런스는 합성생물학 분야에서 한·영 간 협력 기반을 강화하고 국내 바이오기업의 글로벌 경쟁력을 높이기 위해 추진됐다.

과학기술정보통신부와 주한영국대사관이 주최하고 경과원과 한국합성생물학발전협의회(KSBA)가 주관했다.

경기도경제과학진흥원이 24일 수원 광교테크노밸리 내 경기바이오센터에서 개최한 '한·영 합성생물학 경기도 비즈니스 컨퍼런스' 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 경기도경제과학진흥원 제공 AD 원본보기 아이콘

행사에는 옥스퍼드 나노포어 테크놀로지(Oxford Nanopore Technologies), 로슬린 테크놀로지(Roslin Technologies), 혹스턴 팜스(Hoxton Farms) 등 영국 8개 기업과 한국바이오셀프, 바이오넥서스, 케이알랩바이오, 셀루젠 등 국내 10개 기업이 참여했다.

참여 기업들은 공동 연구개발, 기술 이전, 투자 연계 등 다양한 협력 모델을 검토했고, 네트워킹을 통해 후속 협력 가능성을 확대했다.

경기도와 경과원은 이번 행사를 통해 도내 바이오기업과 해외 유망기업 간 협력 기회를 확대하고, 글로벌 오픈이노베이션과 사업화 연계를 지원하는 플랫폼 역할을 강화할 계획이다.

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현창하 경과원 미래신산업부문 상임이사는 "이번 콘퍼런스는 경기도 바이오기업이 글로벌 시장과 연결되는 중요한 계기가 됐다"며 "앞으로도 경과원은 첨단바이오와 합성생물학 분야에서 국제 협력 플랫폼을 확대해 도내 기업의 성장과 해외 진출을 적극 지원하겠다"라고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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