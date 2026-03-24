깨끗한나라 '디어스킨'이 패션 매거진 마리끌레르 코리아와 함께 여성 취약계층을 위한 생리대 나눔을 진행한다고 24일 밝혔다.

깨끗한나라 디어스킨 제품 이미지. 깨끗한나라 AD 원본보기 아이콘

양사는 서울 성북구 정릉에 있는 기숙형 대안학교 '자오나학교'에 총 822팩의 디어스킨 생리대를 전달하고 여성 청소년들의 건강한 일상과 자립을 응원할 예정이다.

자오나학교는 청소년 미혼모와 가출 청소년 등 위기 상황에 놓인 청소년들이 학업을 이어가고, 아이를 양육하며 자립할 수 있도록 돕는 교육 기관이다.

기부 물품으로 전달될 디어스킨 생리대는 피부 자극을 최소화하고 쾌적한 착용감을 제공하는 제품으로, 예민한 시기의 여성 청소년들이 보다 편안하게 사용할 수 있도록 설계됐다.

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깨끗한나라 관계자는 "이번 기부가 청소년들에게 작은 힘이 되기를 바라며, 앞으로도 여성의 삶에 보탬이 되는 나눔 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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