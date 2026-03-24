신녕면 이정호 씨, 1960년대 희귀 컬러사진 70점 영천시에 기증

美 선교사가 기록…사료적 가치 높아 시립박물관 활용 예정

영천시는 지난 23일 시장실에서 신녕면 출신 기증자 이정호 씨로부터 1960년대 영천의 생활상이 생생하게 담긴 인화 사진 70점을 기증받고, 감사패를 전달했다.

이번에 기증된 사진은 1968년부터 1969년까지 신녕면 신덕리 일대를 배경으로 촬영된 것으로, 당시 평화봉사단의 일원으로 입국한 미국인 선교사가 약 3년간 신덕리 농촌에 거주하며 기록한 원본이다.

시장실에서 열린 유물 기증식에서 영천시가 기증자 이정호 씨에게 기증증서를 전달했다. 영천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이 사진들에는 기증자 가족과 선교사 사이의 특별한 인연이 담겨 있다. 당시 기증자의 부친 이명길 씨는 마을을 찾은 이방인 선교사들을 위해 자택 인근의 거처를 무상으로 흔쾌히 제공했다.

통역사조차 없던 시절 손짓과 발짓을 동원한 진심 어린 소통으로 국경을 넘는 우정을 쌓았다.

이에 선교사들은 미국으로 귀국한 뒤 고마움을 담아 직접 촬영한 사진들을 기증자 가족에게 보내왔고, 가족들은 이를 60년 가까이 소중히 간직해왔다.

기증자 가족과 계선덕 선교사. 영천시 제공 원본보기 아이콘

특히 이번 기증 유물은 당시 국내 농촌 지역에서는 극히 드물었던 '컬러 인화 사진'이라는 점에서 사료적 희소성이 높다.

흑백사진이 주를 이루던 1960년대 후반 영천의 풍경과 마을 사람들의 복식, 마을 전경 등을 생생한 색채로 보존하고 있다.

사진 속에는 국가 주도의 근대화가 본격화되기 전, 영천 농촌 사회의 전통적인 가옥 구조와 복식, 농사짓는 모습 등 당시 시민들의 소박한 일상이 고스란히 담겨있다.

기증자 가족들의 개인적인 추억을 넘어, 당시의 세시풍속과 공동체 삶의 양식을 엿볼 수 있어 학술적 가치 또한 높다.

기증자 이정호 씨는 "집안의 소중한 추억이 담긴 사진이지만, 고향 영천의 역사를 기록하고 보존하는 데 쓰이는 것이 더 의미 있겠다고 생각해 기증을 결심했다"고 소감을 밝혔다.

시 관계자는 "시간의 흔적이 담긴 귀한 자료를 흔쾌히 기증해주신 숭고한 마음에 깊이 감사드린다"며, "기증해주신 사진은 앞으로 건립될 영천시립박물관의 소중한 자산으로 삼아, 영천의 역사를 미래 세대에 알리는 데 적극 활용하겠다"고 말했다.

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한편, 영천시는 이번에 기증받은 사진 70점을 영천시립박물관 아카이브에 등록·보존하고, 향후 전시 및 교육자료로 활용할 예정이다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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