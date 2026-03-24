기자회견서 강기정 후보 공약 '팩트체크' 나서

특별시장 선거 본격화…'의대 유치' 갈등 최대 뇌관

최근 강기정 광주시장이 전남광주특별시장 선거를 앞두고 내놓은 '특정 대학 의과대학 단독 신설 및 대형병원 건립' 공약이 거센 역풍을 맞고 있다.

송하철 국립목포대학교 총장이 직접 나서 강 시장의 주장을 "실현 가능성이 결여된 무책임한 공약"이라며 강도 높게 비판했다.

송하철 국립목포대학교 총장이 24일 오전 전남도의회 브리핑룸에서 전남 의과대학 신설 관련 기자회견을 열고 발언하고 있다. 목포대 제공 AD 원본보기 아이콘

송 총장은 24일 오전 10시 30분 전남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고, 최근 선거 과정에서 확산하고 있는 전남 의대 설립 관련 논란에 대해 공식적인 반박 입장을 내놓았다.

이날 송 총장의 발언은 사실상 강기정 시장을 정조준했다. 강 시장이 최근 순천에 1,000병상 규모의 대학병원을, 목포에는 3,000억원을 투입해 '빅4' 수준의 의료기관을 설립하고 특정 대학에 의대를 단독 유치하겠다고 밝힌 것을 전면으로 반박한 것이다.

먼저 송 총장은 의과대학 설립이 지자체장의 권한 밖의 일임을 명확히 했다. 그는 "의대 설립은 특별시장의 권한이 아니며, 법령에서 정한 절차에 따라 확정하는 정부의 고유 권한"이라고 강조했다.

이어 "이재명 대통령께서도 '늘 절차가 정당해야 하며 그 결과 또한 정당해야 한다'고 말씀하셨다"며, 특별시장 후보가 임의로 정할 수 있는 사안이 아님을 꼬집었다.

특히 강 시장 측에서 제기한 병원 건립 공약에 대해서는 "설득력이 없다"며 강하게 날을 세웠다. 송 총장은 "목포 지역에 3,000억 원을 투입해 서울대병원이나 삼성의료원과 같은 대형 병원을 조성할 수 있다고 이야기하는 것은 상식적인 수준에 비춰보더라도 실현 가능성이나 타당성이 결여된 내용"이라고 지적했다.

또한 "대학병원 설립은 해당 지역의 의료 수요 등을 면밀히 검증하고 예비타당성 조사까지 통과해야 하는 까다로운 절차"라며 "선행 절차 없이 이러한 주장을 하는 것은 자칫 지역민들에게 왜곡된 선입견을 줄 수 있어 심각한 우려를 표명한다"고 덧붙였다.

송하철 총장은 정치권의 무분별한 개입 자제를 촉구하며 "도민의 오랜 염원을 선거판 지역 갈등으로 몰아가지 말고, 양 대학의 합의를 도와달라"고 당부했다. 목포대 제공 원본보기 아이콘

일각에서 제기되는 '정원 50명 규모는 부실 의대'라는 프레임에 대해서도 적극적으로 해명했다.

송 총장은 목포대와 순천대의 통합 기본 전제가 '양 지역 대학병원 설립'임을 강조하며, "신설 의대 정원 100명을 50명씩 나누는 것이 아니라, 양 지역에 병원이 완성되면 학생을 배분해 교육하는 모델"이라고 설명했다.

아울러 2024학년도 기준 성균관대 의대와 울산대 의대 역시 정원 40명의 소규모 의대였음을 예로 들며 부실 의대 주장을 일축했다. 송 총장은 강 시장의 '특정 대학 의대 단독 설립' 공약이 어렵게 물꼬를 튼 양 대학의 통합 논의를 원점으로 되돌릴 수 있다고 경고했다.

그는 "단독 설립 주장은 동서부 양 지역에 대학병원 설립을 추진한다는 양 대학 통합의 기본 합의를 정면으로 위배하는 것"이라며 "이는 지난 36년간 이어온 전남 의대 유치의 염원을 지역 갈등으로 늦추거나 무산시킬 수 있다"고 비판했다.

끝으로 송 총장은 강 시장 등 정치권을 향해 뼈있는 당부를 남겼다. 그는 "의료 사각지대에서 고통받는 지역민의 입장을 십분 고려해 앞으로 전남 의대 유치에 대한 절차와 일정을 왜곡할 수 있는 주장은 자제해 달라"며 "설익은 공약을 내세우기보다 양 대학이 합의에 이를 수 있도록 돕는 것이 정치권의 역할"이라고 촉구했다.

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전남광주특별시장 선거전이 본격화되는 가운데, 지역 최대 현안인 의대 유치 문제를 둘러싼 강기정 시장의 정치적 행보와 지역 대학 간의 갈등이 앞으로 선거판에 어떤 파장을 불러일으킬지 지역 정가의 이목이 쏠리고 있다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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