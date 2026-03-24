TF 운영·주거단지 개발 등 중장기 대응 전략 추진

경남 진주시는 정부의 공공기관 2차 이전을 대비하여 활용 가능한 부지 등을 확인하고 정주 여건을 점검하는 체계적인 대응에 나서고 있다

24일 박일동 진주시 부시장은 경상남도와 함께 혁신도시를 중심으로 활용 가능한 부지와 건물의 현황을 조사하였다. 정부의 2차 이전 계획 발표 시 발생할 수 있는 다양한 시나리오에 대응하기 위해 즉시 사용 가능한 건물, 부지 등을 사전에 리스트화하여 선제적으로 활용할 계획이다.

진주시, 공공기관 2차 이전 박일동 부시장 현장 점검 사진 AD 원본보기 아이콘

아울러 진주시는 2032년까지 문산읍 공공주택지구를 개발하여 2차 이전에 대비해 나갈 계획이며, 국토교통부의 방침 등에 원도심 지역도 이전 가능 구역으로 반영이 될 수 있도록 노력해 나갈 예정이다.

신설된 공공기관이전 TF팀을 중심으로 정주 여건 개선 방안도 검토 중이다. 정주 여건 개선을 위해 1차 공공기관 이전과 우주항공청 직원들에게 마련됐던 이주지원과 주거지원 외에도 종합 패키지 지원 등을 담은 개선 계획을 준비하고 있다.

2026년 8월경 복합문화도서관 준공과 2028년 대곡고등학교 설립이 마무리될 경우 문화와 체육, 교육 분야의 정주 여건 개선도 기대된다.

합동점검단 관계자는" 공공기관 2차 이전은 미래 성장 동력을 확보하고 지역 균형 발전을 완성할 핵심 과제"라며, "1차 이전을 통해 집적된 다양한 사례를 바탕으로 공공기관 2차 이전도 완벽히 준비해 나갈 계획이다"라고 말했다.

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경남 진주 혁신도시는 국토교통부 조사에서 정주 여건 만족도 2위(2024년), 인구 증가율 343%(9900명 → 3만 4000명), 2015~2024년 총 지방세수 혁신도시 1위(2024년 515억 원), 인재 채용(1065명) 등을 바탕으로 공공기관 1차 이전의 성공 사례로 평가받고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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