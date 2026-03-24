"통합특별시 전 단계로 추진"



오는 6월3일 지방선거에서 더불어민주당 울산시장 후보로 확정된 김상욱 의원은 24일 부·울·경(부산·울산·경남) 통합특별시 추진 전 단계인 '초광역 협의체'를 구성해야 한다고 주장했다.

김 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "통합의 전 단계로서 중앙정부와 즉각적으로 소통하고 대형 국책 사업을 공동으로 수주할 '부울경 초광역 협의체' 구성을 더 이상 늦출 수 없다"며 이같이 밝혔다.

(서울=연합뉴스) 신현우 기자 = 6·3 지방선거 더불어민주당 울산시장 후보인 김상욱 의원이 24일 국회 소통관에서 '부울경 초광역 협의체' 구성을 촉구하고 있다. 2026.3.24 nowwego@yna.co.kr(끝) AD 원본보기 아이콘

김 의원은 "완전한 행정 통합을 통한 '통합시'로 가는 길은 반드시 가야 할 목표"라면서도 "법제 정비와 주민 투표 등 물리적인 절차를 고려하면 앞으로 최소 2년에서 4년이라는 긴 시간이 소요될 것"이라고 지적했다.

그는 "행정 통합이 완성될 때까지 손을 놓고 기다릴 게 아니라 지금 당장 실무적인 권한을 가진 협의체를 가동해 부울경의 몫을 찾아와야 한다"고 강조했다.

김 의원은 "부울경은 대한민국 최초 특별연합으로 기대를 모았지만 메가시티 논의가 중단된 후 사실상 각자도생의 길을 걷고 있다"며 "'부울경 수소 배관망 구축 및 모빌리티 협력 사업'이나 '가덕도 신공항 배후 부지 조성과 연계된 초광역 물류 가공 산업단지' 같은 사업은 세 지자체가 하나로 뭉쳐 대응했을 때 시너지가 완성된다"고 했다.

이어 "그러나 현재 우리는 중앙정부와 이런 거대 담론을 논의할 공식적인 창구조차 제대로 갖추지 못하고 있다"고 우려했다.

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한편 울산시장은 김 의원과 국민의힘 소속 김두겸 현 울산시장, 진보당 소속 김종훈 전 울산 동구청장 등 3파전이 확정됐다. 향후 민주당과 진보당 단일화 여부가 선거 승패를 가르는 데 큰 변수가 될 전망이다.

지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr



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