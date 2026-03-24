2007년부터 3년간 공급

북미 ESS 시장 진출

엘앤에 대구 구지 3공장 전경. 엘앤에프 AD 원본보기 아이콘

엘앤에프는 삼성SDI와 리튬인산철(LFP) 양극재 제품에 대한 중장기 공급계약을 체결했다고 24일 공시를 통해 밝혔다.

이번 계약 규모는 1조6000원이며, 2027년부터 2029년까지 3년간 확정 물량에 추가 3년의 공급 옵션이 포함된 구조다.

엘앤에프는 "이번 계약은 중국 외 기업으로는 세계 최초의 대규모 LFP 양극재 공급계약으로 글로벌 배터리 공급망의 탈중국 흐름 속에서 전략적 의미가 크다"며 "삼성SDI와 함께 북미 재생에너지 및 데이터센터용 ESS(에너지저장장치) 시장에 본격 진출하게 됐다"고 설명했다.

엘앤에프는 지난해 8월 LFP 양극재 신규 투자에 착수했으며, 현재 1,2단계로 나누어 연간 6만 톤 규모의 생산설비 구축을 진행 중이다. 1단계 3만톤 생산시설은 올해 4월 준공 예정이며, 시험가동 및 고객사 테스트를 거쳐 빠르면 올해 3분기부터 본격적인 대량 양산에 돌입할 계획이다.

이번 계약물량을 대응하기 위해 회사는 2단계 3만톤 투자도 신속히 추진할 계획이라고 밝혔다.

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.엘앤에프 류승헌 최고재무책임자(CFO)는 "당사는 현재 중국 외 지역에서 LFP 소재 생산이 가능한 최초 업체"라며 "한국 배터리 업체뿐 아니라 해외 완성차 업체 및 글로벌 ESS 업체들까지 공급 가능성을 적극 타진하고 있어 성장세 지속이 기대된다"고 밝혔다. 이어 "고객사별 물량 배정과 추가 라인 증설 등 전략적 성장 방안을 계획하고 있다"고 덧붙였다.

강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr



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