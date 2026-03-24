"삼전·닉스 2배로" 개미들 잠 못 들라…레버리지 ETF 출시 전 금감원 당부

정확한 정보 전달·괴리율 관리 등 주문

"코스닥 액티브 ETF 종목공개 논란에 제도개선 검토"

이르면 올해 2분기 중 삼성전자, SK하이닉스 같은 국내 우량주 단일 종목을 기초자산으로 하는 레버리지 2배 상장지수펀드(ETF)가 나오는 가운데 금융감독원이 업계에 투자자 보호를 당부했다.

금감원은 24일 오전 서울 여의도 금융투자협회 회의실에서 금융투자협회, 자산운용사 등 관계자와 간담회를 열어 건전한 상장지수펀드(ETF) 시장 발전 방안을 이처럼 논의했다.

현재 금융당국은 국내·해외 비대칭 규제 해소를 목적으로 단일 종목 레버리지 ETF 등 신유형 상품을 위한 제도 개선을 추진 중이다.

이와 관련해 서재완 금감원 부원장보는 "상품 설계 단계에서 투자자 선택권 등 장점을 설리면서 단기투자 증가 등 문제를 막기 위한 사전 준비가 필요하다"며 "제도가 안착할 수 있도록 업계의 적극적인 협조를 바란다"고 말했다.

서 부원장보가 강조한 것은 투자자 보호다. ETF가 국민 재테크 수단으로 자리매김한 만큼 업계는 막중한 책임감을 가지고 투자자 보호 등에 힘써야 한다는 것이다.

이를 위해 업계엔 정확한 정보 전달을 당부했다. 수익성 등에 대한 과장광고를 논란을 막기 위함이다. 특히 레버리지 등 고위험 상품은 투자자들이 명확히 인식해야 함을 강조했다.

괴리율 관리도 주문했다. 최근 ETF 순자산가치와 매매가격 간 차이가 벌어지면서 괴리율 초과 공시가 많이 나오고 있다. 이는 시장 변동성 확대에 따라 불가피한 측면이 있으나 과도한 괴리율 확대는 투자자 불이익 발생 요소로, 자산운용사의 안정적인 호가 제공을 요구했다.

업무 프로세스 개선 또한 중요하다. 장 마감 전 ETF 지수 구성 종목을 교체하거나 비중을 조정하는 과정에서 기초자산 가격이 급등락할 때가 있다. 이때 업계에서 비중 조정에 따른 매매 영향 사전 분석, 장중 특정 시간대 매매 쏠림 방지 등 업무 방식을 도입할 필요가 있다고 봤다.

최근 논란이 된 코스닥 액티브 ETF 포트폴리오 구성 종목 사전 공개와 관련해선 제도개선 필요성을 검토할 방침이다. 포트폴리오 사전 공개는 개인투자자의 추종매매를 조장하고 불공정거래에 악용될 수 있어서다.

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금감원은 자산운용산업 내 ETF 비중 증가로 관련 지원과 감독을 병행하고, 문제 발생 시 법규에 따라 엄정히 대응할 계획이다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



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