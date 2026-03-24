CJ올리브네트웍스는 국내 섬유·패션 브랜드 유통기업인 신성통상의 차세대 포스(POS·판매 시점 정보 관리 시스템)와 키오스크 구축을 완료했다고 24일 밝혔다.

탑텐, 지오지아, 올젠 등 브랜드를 보유한 신성통상은 사업 운영 효율과 사용자 편의성을 강화하기 위해 지난해부터 전 매장을 대상으로 차세대 포스 구축 사업을 추진해왔다.

CJ올리브네트웍스는 국내 섬유패션 브랜드 유통기업인 신성통상의 차세대 포스(POS·판매 시점 정보 관리 시스템) 및 키오스크 구축을 완료했다고 24일 밝혔다. CJ올리브네트웍스 AD 원본보기 아이콘

CJ올리브네트웍스는 기존에 분산돼있던 신성통상의 포스 시스템을 클라우드 기반 환경으로 통합한 인프라를 구축했다. 동시에 대규모 유통 매장에 최적화된 시스템들도 고도화했다.

이번 차세대 시스템은 기존 웹(WEB) 브라우저 기반에서 단말기 자체 자원을 활용하는 CS(Client-Server) 방식으로 전환해 처리 속도와 안정성을 높였다. 포스와 영업관리시스템을 통합해 내·외부 시스템과의 안정적인 연계성을 확보했고, 네트워크가 끊기더라도 와이파이, 휴대폰 테더링 등을 활용할 수 있도록 유연한 결제 환경을 구현했다.

아울러 기존 복잡했던 포스 기능을 단순화하고 화면 구성을 직관적으로 개편했다. 상품을 스캔하면 적용 가능한 프로모션이 자동 반영되며 현금, 카드, 간편결제 등 다양한 결제수단을 한눈에 확인할 수 있도록 구성했다.

왕십리 탑텐(TOPTEN) 매장에 신규 도입된 키오스크는 상품 스캔부터 할인 프로모션 적용, 결제까지의 절차를 간소화했다. 휠체어 이용자, 저시력자도 편리하게 이용할 수 있도록 화면 확대, 고대비, 음성 안내, 눈높이 조절 등 '배리어프리' 기준을 적용했다.

신성통상 관계자는 "이번 차세대 포스 구축은 매장 운영을 디지털 중심으로 고도화하는 계기가 될 것"이라며 "통합된 데이터와 안정적인 시스템 인프라를 기반으로 매장 운영의 질적 성장을 견인하고 고객과 직원 모두에게 효율적인 리테일 환경을 제공하는 핵심 동력이 될 것으로 기대한다"고 전했다.

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이상영 CJ올리브네트웍스 유통/엔터담당은 "국내 대표 패션 기업을 대상으로 안정적인 차세대 포스 환경을 구축한 의미 있는 결과"라며 "앞으로도 유통 산업에 특화된 IT서비스 역량을 바탕으로 고객사의 AX 전환과 비즈니스 경쟁력 강화를 지원하겠다"고 말했다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



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