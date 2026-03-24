세계 최대 자산운용사 블랙록의 래리 핑크 최고경영자(CEO)가 인공지능(AI) 열풍에 대해 부유층을 더욱 부유하게 만들면서 불평등을 심화시킬 수 있다며 더 많은 사람이 AI의 이익을 공유할 수 있어야 한다고 말했다.

핑크 CEO는 23일(현지시간) 주주 서한에서 "지난 몇 세대에 걸쳐 창출된 막대한 부의 대부분은 이미 금융 자산을 소유한 사람들에게로 흘러 들어갔다"며 "이제 AI는 훨씬 더 큰 규모로 이러한 패턴을 반복할 위험이 있다"고 밝혔다.

세계 최대 자산운용사 블랙록의 래리 핑크 최고경영자(CEO). 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

그는 "AI는 미국과 중국 간 전략 경쟁에서 핵심 역할을 할 것"이라며 "미국은 AI 분야에서 리더십 확보가 선택이 아닌 필수고, 이를 위해 연구, 인프라, 인재, 대규모 혁신에 자금을 지원할 수 있는 자본시장에 대한 지속적인 투자가 필요하다는 점을 분명히 인식하고 있다"고 말했다.

그는 AI가 새로운 일자리를 창출하는 동시에 많은 근로자를 대체할 수 있지만 "상당한 경제적 가치를 창출할 것"이라고 전망했다. 그러면서 "이러한 성장에 대한 참여가 확대되도록 하는 것이 도전이자 기회라"고 강조했다.

핑크 CEO는 시장 변동성에도 불구하고 꾸준히 투자해야 한다고 조언했다. 그는 "장기적으로 보면, 투자 시점을 정확히 맞추는 것보다 투자를 유지하는 것이 훨씬 중요했다"며 "지난 20년간 S&P500에 투자된 1달러는 8배 이상으로 늘어났다"고 말했다.

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최근 지정학적·거시경제적 충격이 얽히며 투자 심리가 크게 위축됐다. AI가 기존 소프트웨어 기업의 가치를 잠식할 수 있다는 우려가 커지며 기술주에 부담으로 작용하고 있다. 핑크 CEO는 "우리는 10년을 규정했을 법한 사건들이 일상이 된 시기를 살고 있다"며 "시장의 가장 강한 상승세는 종종 가장 불안한 뉴스 속에서 나타났다. 문제는 우리가 소음에 너무 집중한 나머지 실제로 중요한 것을 잊어버린다는 데 있다"고 밝혔다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



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