세계적 디자이너 부산항에 모인다… 2028 세계디자인수도 부산 국제컨퍼런스 개최

동서대 RISE 사업 연계, 산·학·연 협력



박형준 시장 "디자인으로 시민 삶 변화"

세계적 디자이너들이 부산항에 모인다.

부산시(시장 박형준)는 24일 오후 2시 부산항국제전시컨벤션센터에서 '2028 세계디자인수도(WDC) 부산 국제컨퍼런스'를 연다고 알렸다.

이 행사는 '디자인을 통한 도시의 회복과 연결(Resilient & Connected by design)'을 주제로 부산시와 조선일보가 공동 주최하고 조선일보와 동서대학교가 공동 주관한다. 박형준 시장을 비롯해 국내외 연사, 디자인 분야 전문가, 교수, 대학생, 시민 등 200여명이 참석한다. 지난 2월 27일부터 3월 21일까지 진행된 사전 등록에도 많은 신청자가 참여하며 행사에 대한 관심을 보였다.

행사는 개회식, 기조연설, 주제 발표, 패널 토의, 전문 세션 등으로 구성돼 도시와 디자인의 관계를 다양한 시각에서 다뤘다.

기조연설에서는 세계디자인기구(WDO) 전 회장 토마스 가비가 '회복 탄력성과 연결성을 갖춘 도시 디자인'을, 상하이공정기술대학교 총장 로 용치가 '디자인 기반 사회혁신 생태계'를, 티모시 제이콥 옌센 CEO 겸 수석디자이너가 '가치 지향적 디자인과 국가 경쟁력'을 주제로 발표한다.

이어진 발표와 토론에서는 장동선 대표, 서울시 총괄공공디자이너 김주연 교수, 공간디자인 안지용 소장 등이 참여해 뇌과학, 공공디자인, 공간 설계 등 다양한 관점에서 도시 문제 해결 방안을 논의한다.

전문 세션에서는 미래형 모빌리티 분야인 플라잉카를 다루는 샤오펑 에어로 왕담 부사장과 글로벌 캐릭터 '시나모롤' 디자이너 오쿠무라 미유키 등이 참여해 산업과 문화 분야 사례를 공유한다.

시는 이번 컨퍼런스를 단순 학술 행사를 넘어 2028 세계디자인수도 부산 추진을 위한 실행 기반을 마련하는 협력 플랫폼으로 운영한다. 동서대학교 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업과 연계해 산·학·연 협력 기반 확산에도 의미를 둔다.

행사 전 과정은 공식 누리집과 현장에서 온라인 생중계로 제공돼 시민 참여를 쉽게 한다. 컨퍼런스 다음 날에는 국내외 연사들이 부산 주요 디자인 현장을 방문하는 '디자인스팟 투어'를 진행해 도시 디자인 정책 사례를 공유할 계획이다.

시는 이번 국제컨퍼런스를 통해 세계디자인수도 부산의 글로벌 위상을 높이고 도시 브랜드 가치 확산, 국내외 전문가 네트워크 구축, 시민 참여 기반 확대 등을 기대하고 있다.

AD

시는 3월 23일부터 28일까지를 '2028 세계디자인수도 부산 디자인 주간'으로 지정하고 다양한 시민 참여 프로그램을 운영한다. 오는 26일에는 '2028 세계디자인수도 부산 시민공감 라운지' 행사와 공식 인스타그램 개설을 기념한 론칭 이벤트를 시청 로비와 도모헌에서 개최할 예정이다.

박형준 시장은 "이번 국제컨퍼런스는 세계디자인수도 부산의 방향을 국내외 전문가들과 함께 모색하는 출발점"이라며 "디자인을 통해 시민 삶의 질을 높이고 부산이 세계적인 디자인 도시로 도약할 수 있도록 노력하겠다"고 힘줬다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>