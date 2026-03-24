반도건설 관계자가 입주단지를 방문해 하자 민원 가구 상부장 경첩을 보수하고 있다. 반도건설 AD 원본보기 아이콘

반도건설이 하자보증 대상 전국 16개 단지를 대상으로 '봄맞이 유보라 클린 캠페인'을 실시한다고 24일 밝혔다.

이번 캠페인은 이달 3일부터 오는 5월31일까지 약 90일간 진행된다. 최근 3년 내 입주를 완료한 전국 16개 단지를 대상으로 하자 점검과 보수를 집중 실시한다. 입주 전 사전점검 단계부터 입주 이후 발생하는 하자까지 선제적으로 대응해 입주민 불편을 최소화하는 데 목적이 있다.

반도건설은 지난해 처음 진행한 캠페인을 통해 하자 처리율을 연평균 대비 약 7% 개선한 90.9%까지 끌어올렸다.

이번 캠페인에는 기존 하자 대응 조직에 협력사 인력을 추가 투입해 보다 신속한 하자 보수를 진행한다. 신규 입주 단지뿐 아니라 기존 입주 단지의 하자까지 함께 점검·보수해 입주민 만족도를 높일 계획이다.

또 신규 입주 단지를 대상으로 '하자 상주 관리 제도'를 운영한다. 준공 및 입주 초기 집중되는 하자 접수에 대응하기 위해 마감 품평회 단계부터 하자 보수 전담팀이 단지에 상주하며 접수 즉시 보수를 진행하는 방식이다. 해당 제도는 주요 10대 공종 하자 처리율이 95% 이상 달성될 때까지 운영된다.

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하자 접수부터 보수 절차까지의 전 과정을 쉽게 이해할 수 있도록 카툰 형식으로 정리한 '유보라 플레이리스트' 매뉴얼을 제작·배포한다. 특히 하자 접수 방법과 처리 절차, 하자 오인 사례, 유의사항 등을 직관적으로 안내해 불필요한 혼선과 분쟁을 예방하는 한편, 실제 보수가 필요한 세대 중심으로 효율적인 대응이 이뤄질 수 있도록 지원하고 있다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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