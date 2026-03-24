KB증권 "국내시장 복귀계좌 출시 기념 이벤트 실시"

해외주식 입고 후 매도 고객 대상 다양한 쿠폰 제공

KB증권은 국내시장 복귀계좌(RIA) 출시 기념 이벤트를 진행한다고 24일 밝혔다.

RIA는 정부의 국내주식 활성화 정책에 따라 출시된 상품으로 해외주식 보유 고객이 매도 자금을 활용해 국내 주식에 장기 투자할 경우 매도 시점과 기간에 따라 발생하는 양도소득세를 최대 100% 공제받을 수 있도록 설계됐다. 특히 해외주식 투자 경험이 있는 고객이 국내주식 투자로 복귀할 수 있도록 돕는 것이 특징으로, 다양한 혜택이 함께 제공될 예정이다.

KB증권은 RIA 계좌 개설 후 해외주식을 입고하고 매도한 고객을 대상으로, 매도 금액에 따라 국내주식 매수 시 사용할 수 있는 쿠폰을 최대 3회 제공한다. 타 증권사에서 RIA 계좌로 입고 시 회당 1만~7만원, KB증권 계좌에서 입고 시에는 회당 5000~3만원의 쿠폰이 지급된다. 단, 쿠폰 지급 시점까지 계좌 내 출금이나 출고가 없어야 한다.

쿠폰은 분기별 기준일(2026년 6월 30일, 9월 30일, 12월 31일) 기준으로 조건 충족 여부를 확인해 지급되며, 각 기준일로부터 10영업일 이내 제공될 예정이다. 이벤트 종료 이후에도 기준일에 따라 순차 지급되는 만큼 지급 시점이 상이할 수 있다.

이번 이벤트는 KB증권 기존 고객뿐 아니라 타사에서 해외주식을 보유한 고객도 참여 가능하다. 이벤트 신청은 KB증권 MTS를 통해 가능하다.

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손희재 KB증권 디지털사업그룹장은 "당사 기존 고객뿐 아니라, 타사에서 거래하던 고객들도 KB증권에서 더 합리적인 혜택과 함께 국내주식 투자를 이어갈 수 있도록 다양한 지원을 준비하고 있다"고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



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