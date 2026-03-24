농협은행, '최고 연 10.1% 수익률' ELD 출시

코스피 200지수 기반 상품

NH농협은행 24일은 '지수연동예금(ELD) 26-1호'를 출시한다고 24일 밝혔다.

이 상품은 코스피200지수 상품을 기초자산으로 지수변동에 따라 수익률이 결정되는 만기 1년짜리 상품으로 안정Ⅰ·수익Ⅰ·수익Ⅱ형 등 3종으로 구성됐다.

코스피200 안정Ⅰ형은 만기지수가 최초지수 대비 0~10% 상승, 코스피200 수익 Ⅰ형은 만기지수가 최초지수 대비 0~ 25%, 코스피200 수익Ⅱ형은 만기지수가 최초지수 대비 0~20% 상승으로 나뉜다. 개인은 연 2.1~10.1%, 법인은 연 1.95~9.95% 수익을 제공한다.

모집 기간은 이달 25일~다음 달 3일까지이며, 전국 영업점과 NH를 원뱅크 및 NH 스마트뱅킹에서 가입할 수 있다.

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상품 출시를 기념해 신규가입 고객을 대상으로 200명을 추첨해 배스킨라빈스 기프티콘을 증정하는 '지수연동&행운연동' 이벤트도 실시한다.

박현주 농협은행 개인금융 부문 부행장은 "지수연동예금은 만기 원금 보장 및 추가 수익을 기대할 수 있는 상품"이라며 "앞으로도 고객 니즈에 부합하는 다양한 상품으로 고객의 안정적인 자산 형성을 지원하겠다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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