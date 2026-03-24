임금 6.2% 인상 확정

찬성률 80.59%로 가결

삼성디스플레이 노사가 24일 2026년 임금협약을 체결하며 5년 연속 무분규 타결을 기록했다.

유하람 삼성그룹 초기업노조 삼성디스플레이 열린지부장과 한준호 피플팀장(부사장)이 24일 삼성디스플레이 SDR에서 열린 '2026년 임금협약 체결식'에서 기념사진을 촬영하고 있다. 삼성디스플레이 AD 원본보기 아이콘

삼성디스플레이는 이날 기흥캠퍼스 SDR(삼성디스플레이 리서치)에서 유하람 삼성그룹 초기업 노동조합 삼성디스플레이 열린지부장과 한준호 피플팀장(부사장) 등 노사 관계자들이 참석한 가운데 2026년 임금협약 체결식을 개최했다고 밝혔다.

올해 평균 임금 인상률은 6.2%(기본인상률 4.1%, 성과인상률 2.1%)이며 ▲5년 단위(5/15/25/35년) 장기근속휴가 3일 신설 ▲무주택자 대상 주택 대부 도입 ▲고정 OT(초과근무) 시간 축소(14시간→12시간) ▲자사몰 포인트 등 400만원 상당 보너스 지급안 등 직원들을 위한 실질적인 보상안과 근무 만족도를 높이기 위한 제도 개선 사항들이 이번 협약에 포함됐다.

삼성디스플레이 노사는 임단협 체결을 위해 지난 1월부터 협상을 시작, 지난 13일 임금협약안에 잠정 합의한 바 있다. 삼성그룹 초기업노조 삼성디스플레이 열린지부가 조합원을 대상으로 지난 18~22일까지 진행한 잠정합의안 찬반투표에서는 재적 조합원의 87%가 넘는 인원이 참여해 찬성률 80.59%로 합의안을 통과시켰다. 이는 역대 가장 높은 투표율로, 경영 환경 변동성이 큰 상황에서 구성원들이 노사 관계의 안정과 지속 성장을 우선시한 결과로 풀이된다.

삼성디스플레이 노사는 이날 협약식에서 "양측 모두 각자의 이해관계를 떠나 오직 직원들을 생각하며 열린 마음으로 대화하고 협상한 끝에 좋은 결과를 만들어낼 수 있었다"며 "지난 5년간 신뢰와 존중을 바탕으로 성숙한 노사문화를 만들어 왔듯이 앞으로도 회사의 지속 성장과 구성원의 행복을 위해, 서로 이해하고 배려하는 협력 관계를 이어가겠다"고 밝혔다.

AD

삼성디스플레이는 앞으로도 안정적인 노사관계를 경쟁력 삼아 차세대 기술 확보 및 미래 경쟁력 강화에 더욱 박차를 가할 계획이다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>