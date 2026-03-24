KASA-NASA, 광통신·우주환경 협력 구체화…달·화성 탐사 기반 구축

한국과 미국이 심우주 탐사 협력을 '라그랑주 점 L4' 거점과 광통신 기술을 중심으로 본격 확대한다. 달·화성 탐사를 겨냥한 공동 임무 구상과 핵심 기술 확보 논의가 구체화되는 단계에 들어섰다.

우주항공청(KASA)은 24일부터 오는 27일까지 한국천문연구원에서 '제2회 심우주 탐사를 위한 KASA-NASA 양자 팀미팅'을 열고 심우주 통신과 우주환경 공동 연구 확대 방안을 논의한다고 밝혔다.

기사의 이해를 돕기 위한 사진. 지구로부터 약 160만km 떨어져 있는 DSCOVR 위성과 중력이 0이 되는 '라그랑주 1지점' 등, 라그랑주 각 지점의 위치를 판별할 수 있다. NASA 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 회의는 2024년 9월 체결된 '라그랑주 점 L4 탐사 협력 합의'의 후속 조치로, L4 기반 관측 임무와 공동 연구개발 계획을 구체화하기 위해 마련됐다. 회의에는 미국 항공우주국(NASA) 본부와 고다드우주비행센터, 존슨우주센터 연구진을 비롯해 한국천문연구원, 한국전자통신연구원, 한국원자력연구원 등 국내 주요 연구기관이 참여한다.

'L4 관측+광통신' 투트랙…심우주 탐사 핵심 인프라 구축

양국은 라그랑주 점 L4를 활용한 우주환경 관측과 심우주 광통신을 핵심 협력 분야로 설정했다. L4는 태양 활동에 따른 입자 흐름과 우주방사선을 안정적으로 관측할 수 있는 지점으로, 기존 L1·L5와 연계할 경우 다지점 관측 체계를 구축할 수 있다.

이를 통해 위성 장애, GPS 오류, 통신 두절 등 우주환경 위험에 대한 예측 정확도를 높일 수 있을 것으로 기대된다. 우주환경은 대규모 정전과 항공·통신 인프라 장애로 이어질 수 있어 국가 안보와 직결되는 분야로 꼽힌다.

심우주 광통신도 협력의 또 다른 축이다. 레이저 기반 통신 기술로 기존 전파통신 대비 최대 10~100배 빠른 속도와 대용량 전송이 가능해 달·화성 탐사와 상용 우주통신의 핵심 인프라로 평가된다. 미국 항공우주국은 약 3억㎞ 거리에서 관련 기술 실증에 성공한 바 있다.

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노경원 우주항공청 차장은 "한·미 간 심우주 탐사 협력이 빠르게 진전되고 있다"며 "공동 탐사 프로그램을 단계적으로 확대할 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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