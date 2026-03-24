상하이·칭다오·베이징·타이베이 4개 노선

대한항공 대한항공 close 증권정보 003490 KOSPI 현재가 24,500 전일대비 200 등락률 +0.82% 거래량 1,034,222 전일가 24,300 2026.03.24 10:04 기준 관련기사 대한항공, 축구 국가대표팀 공식 후원…북중미 월드컵 지원 대한항공, 자사 기내식 공급업체 지분 한앤컴퍼니로부터 전량 인수 대한항공, 인천~두바이 노선 결항 28일까지 연장 전 종목 시세 보기 은 부산에서 출발하는 중화권 4개 노선을 대상으로 항공권 할인 프로모션을 시행한다고 24일 밝혔다.

대한항공은 부산에서 출발하는 중화권 4개 노선을 대상으로 항공권 할인 프로모션을 시행한다고 24일 밝혔다. 대한항공 AD 원본보기 아이콘

기간은 오는 4월 30일까지이며, 대상 노선은 부산발 상하이(푸동)·칭다오·베이징·타이베이 항공편이다.

대한항공 홈페이지나 모바일 앱에서 해당 노선 일반석·프레스티지석 왕복 항공권을 예매하면 할인 혜택이 제공된다. 상하이(푸동)·칭다오 노선은 7%, 베이징·타이베이 노선은 10% 할인이 가능하다. 탑승 기간은 오는 4월 1일부터 6월 30일까지다. 참여 고객을 대상으로 추첨을 통해 중화권 도시 왕복 항공권과 기프티콘도 제공한다.

대한항공은 편리하게 여행지를 선택할 수 있도록 30여 개 중화권 노선을 테마별로 엄선해 소개하고 있다. 이번에는 대한항공의 부산-베이징 노선 운항 재개에 맞춰 '부산편 특집'을 테마로 준비했다.

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대한항공 관계자는 "부산에서 2시간 정도면 갈 수 있는 중화권 도시에서 각양각색의 매력을 느끼는 여행이 되길 기대한다"고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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