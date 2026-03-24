'반부패·청렴 추진계획 공유 회의' 개최



경남 고성군은 군청 중회의실에서 군수 주재로 국장 및 부서장 등 간부공무원들이 참석한 가운데 '2026년 반부패·청렴 추진계획 공유 회의'를 열었다.

고성군, 간부공무원 청렴 서약. AD 원본보기 아이콘

지난 23일 열린 회의는 지난해 종합청렴도 평가 2등급 달성을 기반으로, 올해 청렴 정책의 방향성을 공유하고 조직 내 투명하고 공정한 문화를 더욱 확산하기 위해 마련됐다.

이날 회의에서는 군수를 비롯한 참석자들은 반부패·청렴 서약을 통해 청렴 실천 의지를 다졌으며 △2025년 종합청렴도 평가 결과 △2026년 반부패·청렴 핵심 추진과제 △4대 전략 등을 중심으로 심도 있는 논의가 이뤄졌다.

특히 군은 간부공무원들이 청렴 서약 등을 통해 투명한 조직문화 조성에 앞장서는 한편, 4대 핵심 전략도 빈틈없이 추진해 부패 취약 분야를 개선하고 행정 신뢰도를 높일 계획이다.

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조석래 기획예산담당관은 "지난해 종합청렴도 2등급 달성은 모든 공직자가 투명하고 공정한 행정을 위해 노력한 결과"라며 "올해도 간부공무원들이 솔선수범해 4대 핵심 전략을 차질 없이 추진해 군민이 신뢰하는 청렴한 고성을 만들어 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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