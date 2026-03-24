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글로벌 GTM 마케팅 기업 세토웍스(대표 조충연)가 3월 24일(화)부터 30일(월)까지 일본 도쿄 후타코타마가와 츠타야 가전에서 K-브랜드 종합 팝업스토어 'K-Archive: 한국 라이프스타일 아카이브'를 개최하고, K-브랜드의 일본 시장 공략에 나선다.

이번 팝업스토어는 '한국 라이프스타일을 하나의 아카이브로 경험 한다'는 콘셉트로 기획되어 단순한 제품 판매를 넘어 브랜드의 철학과 스토리를 감각적으로 전달하는 데 초점을 맞췄다. 방문객은 한 권의 책을 넘기듯 공간을 따라 이동하며 각 브랜드의 서사를 자연스럽게 경험할 수 있도록 구성됐다.

'K-Archive: 한국 라이프스타일 아카이브'는 패션, 향수, 스킨케어, 디저트, 인테리어 등 다양한 카테고리의 K-브랜드를 한자리에 모아 선보인다. 각 브랜드는 하나의 '챕터' 형태로 구성되어, 봄날의 에세이를 읽듯 일상 속 취향과 라이프스타일을 발견하는 경험을 제공한다.

특히 이번 팝업은 일본 내에서도 감도 높은 라이프스타일 큐레이션 공간으로 알려진 츠타야 가전 후타코타마가와점 2층 에스컬레이터 앞에 위치해, 현지 소비자와의 접점을 극대화할 계획이다. 세련된 공간 연출과 브랜드 스토리텔링을 결합해 K-라이프스타일의 매력을 직관적으로 전달한다는 전략이다.

세토웍스 조충연 대표는 "이번 츠타야 팝업스토어는 한국 브랜드의 제품 경쟁력 뿐만 아니라 브랜드에 담긴 스토리와 감성을 일본 소비자에게 효과적으로 전달하기 위해 기획됐다"며 "단기적인 판매를 넘어 브랜드 인지도와 호감도를 높이는 계기가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

한편, 세토웍스는 해외 법인 설립, 전략 컨설팅, 시장 조사, 해외 인증, 글로벌 콘텐츠 제작, 디지털 마케팅, 고객 지원(CS), 물류까지 아우르는 글로벌 원스톱 서비스를 통해 GTM(Go-To-Market) 솔루션을 제공하고 있다. 또한 6년 연속 수출바우처 사업 공식 수행기관이자 5년 연속 혁신바우처 사업 공식 공급기관으로 선정됐으며, 2023년에는 크라우드펀딩 업계 최초로 산업통상자원부 지정 전문무역상사로 선정되며 전문성과 공신력을 인정받았으며 미국 킥스타터와 일본 마쿠아케, 대만 젝젝의 국내 유일 3개국 공식 파트너로서 1,300여건의 국내 최다 글로벌 크라우드펀딩 성공사례를 보유하고 있으며 이를 바탕으로 한 크로스보더 이커머스와 오프라인 채널입점, 현지 바이어 발굴까지 원스톱 GTM 솔루션 서비스를 제공하고 있다.

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세토웍스는 이번 츠타야 종합 팝업스토어를 비롯해 브랜드 단독 팝업스토어, 백화점 식품관 팝업스토어 등 기업의 니즈와 상황에 맞춘 맞춤형 글로벌 팝업스토어 전략을 제시하고 실행까지 지원하고 있다. 세토웍스는 올해 K-브랜드의 글로벌 시장 진출을 위한 다양한 솔루션 개발과 프로그램을 이어갈 계획인 것으로 알려졌다.

lshb01@asiae.co.kr



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