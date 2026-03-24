하나증권, RIA 계좌 출시...최대 22만원 혜택

하나증권은 국내주식복귀(RIA) 계좌를 출시했다고 24일 밝혔다.

RIA는 해외 주식을 매도한 자금을 원화로 환전해 1년간 투자하는 경우 양도소득세를 최대 100% 공제해주는 제도다. 세제 혜택을 받기 위해서는 RIA 계좌를 개설하고, 해당 계좌 내에서 해외 주식을 매도한 후 그 자금으로 국내 주식, 국내주식형 펀드 등을 매수해 1년 이상 유지해야 한다. 다만 제도 시행 이전 매도분에 대한 소급 적용은 인정되지 않으며, 지난해 12월 23일 이전에 보유한 해외 주식에 한해 적용된다.

계좌 납입 한도는 5000만원이며, 세제 혜택은 매도 시점에 따라 차등 적용된다. 올해 5월 말까지 매도할 경우 양도소득세 100%가 공제되며, 7월 말까지는 80%, 연말까지는 50%가 감면된다.

하나증권은 RIA 계좌 출시를 기념해 계좌 개설 이벤트도 함께 진행한다. 이벤트 신청 후 계좌를 개설한 손님 중 추첨을 통해 2000명에게 최대 10만원 상당의 국내주식 매수쿠폰을 제공한다. 또한 RIA 계좌에서 해외주식을 매도할 경우 금액에 따라 최대 12만원의 국내주식 투자지원금도 지급한다.

RIA 계좌 개설 및 이벤트 신청은 하나증권 모바일트레이딩시스템(MTS) '원큐프로'를 통해 가능하다. 자세한 사항은 하나증권 홈페이지 또는 손님케어센터를 통해 확인할 수 있다.

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조대헌 하나증권 AI디지털전략본부 본부장은 "투자자의 국내주식 복귀를 응원하며 이번 이벤트를 준비했다"며 "당사 RIA 계좌에서 해외주식을 매도하는 경우 혜택을 제공하는 만큼 국내주식 복귀를 염두하는 투자자분들은 좋은 기회를 활용하길 바란다"고 전했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



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