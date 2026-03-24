와이즈앱·리테일 월간활성사용자 수 분석
전년 동기 대비 42% 증가
결제추정금액 4697억원… 16% 늘어

균일가 생활용품 전문점 다이소의 온라인몰인 애플리케이션(앱) 사용자 수가 처음으로 500만명을 넘어섰다는 조사 결과가 나왔다.


리테일 분석 서비스 와이즈앱·리테일은 지난달 다이소 앱의 월간 활성 사용자 수(MAU)가 516만명으로 자체 앱 출시 이후 가장 높은 수치를 기록한 것으로 나타났다고 24일 밝혔다. 이는 와이즈앱·리테일이 우리나라 스마트폰 사용자(Android + iOS)를 표본 조사해 산출한 결과로 전년 같은 기간 362만명보다 42% 증가한 것이다.

서울 시내 다이소 매장. 연합뉴스

서울 시내 다이소 매장. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

와이즈앱·리테일이 한국인의 신용카드와 체크카드 결제금액을 표본 조사한 결과, 지난달 다이소의 결제추정금액은 전년 동월 대비 16% 늘어난 4697억원으로 집계됐다. 또 1인당 평균 결제금액은 2만478원으로 전년 동월 1만9450원 대비 5% 상승했고, 1인당 평균 결제 횟수는 2.0회로 0.1회 증가한 것으로 나타났다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

폭등하는 기름값, 국가가 절반 깎았다…10년 만에 개입한 中 '특단 조치' 폭등하는 기름값, 국가가 절반 깎았다…10년 만에 ...
AD

와이즈앱·리테일은 결제추정금액에는 계좌이체나 현금거래, 상품권으로 결제한 금액은 포함되지 않았으며 이는 개별 기업의 실제 매출액과 다르다고 밝혔다.


김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

사탕으로 알아보는 나의 소비 유형 테스트

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈