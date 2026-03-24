와이즈앱·리테일 월간활성사용자 수 분석

전년 동기 대비 42% 증가

결제추정금액 4697억원… 16% 늘어

균일가 생활용품 전문점 다이소의 온라인몰인 애플리케이션(앱) 사용자 수가 처음으로 500만명을 넘어섰다는 조사 결과가 나왔다.

리테일 분석 서비스 와이즈앱·리테일은 지난달 다이소 앱의 월간 활성 사용자 수(MAU)가 516만명으로 자체 앱 출시 이후 가장 높은 수치를 기록한 것으로 나타났다고 24일 밝혔다. 이는 와이즈앱·리테일이 우리나라 스마트폰 사용자(Android + iOS)를 표본 조사해 산출한 결과로 전년 같은 기간 362만명보다 42% 증가한 것이다.

서울 시내 다이소 매장. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

와이즈앱·리테일이 한국인의 신용카드와 체크카드 결제금액을 표본 조사한 결과, 지난달 다이소의 결제추정금액은 전년 동월 대비 16% 늘어난 4697억원으로 집계됐다. 또 1인당 평균 결제금액은 2만478원으로 전년 동월 1만9450원 대비 5% 상승했고, 1인당 평균 결제 횟수는 2.0회로 0.1회 증가한 것으로 나타났다.

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와이즈앱·리테일은 결제추정금액에는 계좌이체나 현금거래, 상품권으로 결제한 금액은 포함되지 않았으며 이는 개별 기업의 실제 매출액과 다르다고 밝혔다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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