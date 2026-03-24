[특징주]엘앤에프, 테슬라 유럽 판매 회복 기대감에 10%대 강세

엘앤에프 엘앤에프 close 증권정보 066970 KOSPI 현재가 120,400 전일대비 8,300 등락률 +7.40% 거래량 333,982 전일가 112,100 2026.03.24 09:56 기준 관련기사 엘앤에프, 9조원 양극재 공급 계약 제동 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 4년만에 1000 돌파 코스닥…"과거와는 달라"(종합) 전 종목 시세 보기 가 장 초반 10%대 강세를 보이고 있다.

24일 오전 9시13분 현재 엘앤에프는 전일 대비 1만1500원(10.26%) 오른 12만3600원에 거래되고 있다.

테슬라 유럽 판매 회복 기대감이 주가를 밀어올린 것으로 보인다.

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이날 NH투자증권은 테슬라의 유럽 내 판매 회복에 따라 N95 독점 공급사인 엘앤에프의 수혜가 기대된다고 평가했다. 주민우 NH투자증권 연구원은 "유럽 내 판매 환경 변화로 테슬라의 판매량이 회복될 것으로 전망됨에 따라 N95 독점 공급사인 엘앤에프의 수혜가 예상된다"면서 "N95 독점 체제도 올해 유지되며 하반기 판매량에 업사이드가 기대된다"고 말했다.

NH투자증권은 엘앤에프의 올해 1분기 영업이익이 853억원으로 컨센서스(증권사 전망치 평균) 400억원을 상회할 것으로 전망했다. 주 연구원은 "테슬라의 중국, 유럽 판매가 견조하게 유지되고 있고 엘앤에프의 N95 양극재 독점적 지위가 유지되며 하이니켈 양극재는 분기 최대 판매량을 재차 경신할 것"이라고 분석했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



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