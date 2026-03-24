호흡기 질환 조기 진단 시장 공략

대웅제약 대웅제약 close 증권정보 069620 KOSPI 현재가 154,500 전일대비 4,900 등락률 +3.28% 거래량 2,415 전일가 149,600 2026.03.24 09:09 기준 관련기사 대웅 '씽크', 횡성대성병원 전 병상 적용…강원 2차병원 최초 30조 넘은 아토피 치료제 시장, 차세대 기전 경쟁 가열 코스피 12% 대폭락했던 날, 큰손 국민연금은 이 종목 '줍줍'했다 전 종목 시세 보기 과 티알은 지난 19일 대웅제약 본사에서 디지털 기반 폐기능검사기 '더스피로킷(The Spirokit)' 공급 계약을 체결하고 전국 병·의원 및 건강검진센터를 대상으로 제품 영업망을 강화하기로 했다고 24일 밝혔다.

이번 계약을 통해 티알은 더스피로킷의 개발 및 제조를 담당하고, 대웅제약은 전국 영업망을 기반으로 유통 및 영업, 마케팅을 맡는다.

김병수 티알 대표와 이창재 대웅제약 대표(오른쪽)가 더스피로킷 계약을 체결하고 있다. 대웅제약 AD 원본보기 아이콘

이번 협력은 올해부터 국가건강검진 체계가 일부 개편되며 폐기능검사(PFT)가 일반검진 항목에 정식 도입된 것을 계기로 추진됐다. 2026년부터 56세와 66세 국민은 검진을 통해 만성폐쇄성폐질환(COPD) 등 주요 호흡기 질환을 조기 발견할 수 있게 됐다. 국민건강보험공단 자료에 따르면 국내 60세 이상 성인의 유병률은 25.6%이지만, 초기 증상이 뚜렷하지 않아 질병 인지율은 2.3%에 그친다. 폐 기능이 약 50% 수준까지 저하된 뒤에야 질환을 인지하는 경우가 많다.

디지털 기반 폐기능검사기 더스피로킷은 검사 데이터를 자동 분석해 가장 적절한 데이터를 선별하고, 만성 호흡기 질환의 최신 진료지침(GOLD, GINA)에 맞춰 주요 임상 지표와 함께 COPD 및 천식 진단을 보조한다. 이를 통해 의료진은 검사 결과 판정 시간을 줄이고 진료 편의성 및 효율성을 높일 수 있다. 태블릿 PC를 통해 검사 진행 순서와 호흡 세기, 남은 시간 등을 실시간으로 안내해 검사 편의성과 피검사자 순응도를 동시에 높였다. 아울러 피검사자의 호흡 패턴을 실시간으로 분석해 검사의 적절성을 즉각 판단하는 기능도 갖췄다.

더스피로킷은 3ℓ 보정 실린지, 온습도기압계, 태블릿 PC, 소프트웨어로 구성돼 있다. 폐기능검사에서 중요한 보정 관리 역시 보다 편리하게 수행할 수 있도록 설계됐다. 태블릿 PC 화면에서 보정 과정을 진행할 수 있고, 보정 결과는 서버에 저장·관리된다. 의료진은 화면 안내에 따라 실린지를 조작하고 결과 그래프를 통해 보정 여부를 확인할 수 있다.

대웅제약은 더스피로킷이 작고 가벼운 무선 핸디형 장비로 설계됐다는 점에 주목하고 있다. 사이즈는 약 16㎝, 무게는 약 123g으로 사용 편의성과 이동성이 높아 입원 병동이나 출장 검진 등에서도 편리하게 폐기능검사를 수행할 수 있다는 평가다. 기존에는 환자가 폐기능검사실로 이동해 검사를 받아야 했다면, 더스피로킷은 장비가 환자에게로 이동하는 '환자 중심 검사 환경'을 구현할 수 있을 것으로 회사는 기대한다.

김병수 티알 대표는 "임상 현장에서 COPD와 천식 환자가 1차 의료기관에서 적시에 진단되지 못하고 상태가 악화된 경우를 많이 경험했다"며 "더스피로킷을 통해 어디에서든 폐기능검사가 가능한 환경을 구축하고, 대웅제약과의 협력을 통해 국내를 넘어 글로벌 시장까지 확장해 나가겠다"고 했다.

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이창재 대웅제약 대표는 "더스피로킷은 폐기능검사의 접근성을 높이고 1차 의료기관에서도 호흡기 질환의 조기 진단을 확산시킬 수 있는 솔루션"이라며 "대웅제약은 더스피로킷을 국가건강검진은 물론 만성질환 관리사업과도 연계해 더 빠르고, 더 가깝고, 더 스마트한 호흡기 질환의 검사 환경을 구현하는 데 기여하겠다"고 말했다.

곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



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