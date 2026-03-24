'총수 중심 이사회' 탈피하는 LG…재계, 사외이사 의장 체제 본격화

총수·경영진서 사외이사 중심 전환

LG그룹 지주사, 계열사 전반 적용

일부 기업서 국내 재계 전반 확산

LG그룹이 각 계열사 이사회 의장을 사외이사(독립이사)로 전환하는 지배구조 개편에 나선다. 총수와 경영진 중심의 의사결정 구조에서 벗어나 이사회 중심 경영을 강화하고, 경영진에 대한 견제와 감시 기능을 높이기 위한 조치다. 최근 글로벌 기업들이 이사회 독립성을 핵심 경쟁력으로 삼는 흐름과 맞물리며, 재계가 '투명 경영' 체제로의 전환을 본격화했다는 평가가 나온다.

24일 재계에 따르면 ㈜LG는 오는 26일 이사회를 열고 사외이사를 신임 이사회 의장으로 선출하는 안건을 논의할 예정이다. 그동안 이사회 의장직을 맡아온 구광모 LG그룹 회장은 8년 만에 의장직을 내려놓는다. 구 회장은 2018년 6월 임시 주주총회에서 대표이사 회장으로 선임된 이후 이사회 의장을 겸직해 왔다. 업계 관계자는 "거버넌스의 투명성을 확립하기 위해 사외이사가 이사회 의장을 맡게 됐다"고 설명했다.

LG그룹은 올해 ㈜LG를 비롯해 주요 상장사 11곳에서 사외이사가 이사회 의장을 맡는 방안을 추진하고 있다. LG전자도 23일 주총 이후 열린 이사회에서 첫 사외이사 출신 이사회 의장으로 강수진 사외이사(고려대 법학전문대 교수)를 선임했다. 지난달에도 LG화학, LG디스플레이, LG에너지솔루션, HS애드 등 주요 계열사들이 잇따라 사외이사를 이사회 의장으로 선임했다. LG이노텍과 LG헬로비전은 2022년 이미 사외이사를 이사회 의장으로 선임한 바 있다.

이사회는 기업 경영 전략과 의사결정을 감독하고 최고경영진에 대한 감시나 조언 역할을 하는 조직이다. 사외이사가 이사회 의장을 맡을 경우 경영진과 이사회의 역할 분리가 명확해지면서 견제 기능이 강화되고, 의사결정의 객관성과 투명성이 높아질 수 있다.

김창태 LG전자 최고재무책임자(CFO) 부사장이 23일 서울 여의도 LG트윈타워에서 열린 제24기 정기 주주총회에서 주주 질의응답에 답변하고 있다. LG전자. 원본보기 아이콘

최근 재계에서는 관료 출신의 사외이사나 타 기업 최고경영자(CEO), 임원 등 전문경영인이 이사회 의장까지 맡는 사례가 등장하는 등 새로운 바람이 불고 있다. 지난해 신한라이프, KB손해보험 등 금융권에서는 사내이사와 이사회 의장을 분리하고 사외이사를 의장으로 선임했다. 같은 해 SK그룹 지주사인 SK㈜가 김선희 사외이사(매일유업 대표이사 부회장)를 이사회 의장으로 선출하고, 카카오는 함춘승 피에이치앤컴퍼니 사장을 이사회 의장으로 선임했다.

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박종철 우리경영연구소장은 "국내 기업들이 미국 등 글로벌 스탠더드를 따라가는 흐름으로 보인다"며 "향후 시장에서는 기업 가치가 더 긍정적으로 평가될 가능성도 있다"고 설명했다. 다만 "회사를 실질적으로 운영하는 총수나 사내이사와 달리 사외이사는 관료가 대부분이라 회사 경영과 관련한 부분에 대한 교육이 필요할 것"이라고 덧붙였다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



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