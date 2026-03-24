프리미엄 큐레이션 전문몰

다음 달 6일 오픈

3000여 브랜드만 엄선해 입점

현대백화점은 국내 e커머스 시장의 패러다임을 깬 온라인 플랫폼을 선보인다. 방대한 상품수대신 고급 쇼핑채널인 백화점의 감각으로 선별한 상품을 내세워 차별화에 나선 것이다.

현대백화점은 공식 온라인몰 '더현대닷컴'과 식품 전문 온라인몰 '현대식품관 투홈'을 통합하고, 각 분야의 특화 전문관을 숍인숍 구조로 구현한 프리미엄 큐레이션 전문몰 '더현대 하이(Hi)'를 다음 달 6일 오픈한다고 24일 밝혔다. 이달 25일부터 12일간 공식 오픈 전 이용자에게 공개해 피드백을 반영하는 '오픈 베타' 서비스를 운영할 예정이다.

더현대 뒤에 붙은 '하이(Hi)'는 'HYUNDAI'의 첫 글자와 끝 글자를 조합한 것으로, 하이엔드(High-end) 라이프스타일을 제안한다는 방향성과 고객을 환대한다는 인사(Hi)의 의미도 내포하고 있다.

현대백화점 더현대 하이. 현대백화점 AD 원본보기 아이콘

더현대 하이(Hi)는 메인 화면에 할인이나 기획전·광고 대신 라이프스타일 큐레이션 콘텐츠를 최우선 배치하는 화면 구성과 함께 백화점 바잉파워를 활용해 상품 경쟁력을 극대화하고 고객 취향에 기반한 소통 플랫폼으로서의 역할을 강화해 차별화된 프리미엄 e커머스 모델로 자리매김하겠다는 전략이다. 특히, 고객이 직접 검색하고 비교해야 하는 기존 e커머스 쇼핑 구조에서 벗어나, 현대백화점이 엄선한 상품과 스토리를 통해 나만의 취향을 '발견'하고 '선택'하는 플랫폼을 구현하겠다는 복안이다.

현대백화점은 중장기적으로 고객의 구매 이력, 선호 카테고리 등을 정교하게 반영한 개인별 맞춤 큐레이팅 서비스를 선보일 계획이다. 이를 위해 기존에 별도로 관리되던 고객의 온·오프라인 데이터를 통합 관리하는 시스템을 개발·도입하는 것은 물론, 고객의 취향과 라이프스타일을 표출할 수 있는 '젬(Gem)' 기능도 선보인다. 젬은 가공되기 전의 보석을 뜻하는 '원석(Gemstone)'에서 유래한 표현으로, 고객이 당장 구매하지 않더라도 관심 있는 상품이나 취향에 맞는 브랜드·인물·콘텐츠에 젬 아이콘을 클릭할 수 있다.

여기에 현대백화점 자체 AI 쇼핑 어시스턴트 '헤이디(HEYDI)'를 활용한 대화형 큐레이팅 서비스도 선보인다. 헤이디와의 1:1 채팅을 통해 고객의 TPO(Time·Place·Occasion, 시간·장소·상황)를 입력하면 헤이디가 고객 맞춤형 상품을 제안해 주는 방식이다.

상품 구성 역시 '큐레이션'에 방점을 찍었다. 일정 기준만 통과하면 쉽게 입점해 상품을 판매하는 오픈마켓형 무한 확장 구조와 달리, 더현대 하이(Hi)는 현대백화점 바이어가 직접 검증한 3000여 브랜드만 선별해 입점시켰다. 현재 현대백화점에 오프라인 매장을 운영 중인 검증된 2000여 브랜드 외에 기존 e커머스에서 보기 힘들었던 1000여 개의 팬덤 브랜드를 엄선해 선보일 예정이다.

특히, '막스마라', '메종 마르지엘라', 'RRL' 등 주요 프리미엄 브랜드의 경우 자사몰에 버금가는 수준의 전문관 형태로 운영된다. 세계 최초의 백화점인 '봉마르쉐(Le Bon March?)'의 최고급 식품관 '라 그랑드 에피세리(La Grande ?picerie de Paris)' 전문관에서는 프리미엄 유럽 식료품 400여 상품을 아시아 최초로 입점시켜 판매할 예정이다.

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정지영 현대백화점 사장은 "더현대 서울을 통해 오프라인 리테일의 새로운 패러다임을 구현했듯이 더현대 하이(Hi)를 통해 디지털 럭셔리의 새로운 기준을 제시할 것"이라며 "현대백화점이 축적해온 본원적 경쟁력을 바탕으로 더현대라는 혁신 DNA를 더현대 하이(Hi)에 이식해 미래형 프리미엄 e커머스의 대표 모델로 키워나갈 것"이라고 말했다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



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